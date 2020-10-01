Певица Наталья Могилевская отреагировала на слухи о ее отношениях с бизнесменом Олегом Рыжовым

Об этом пишет Сегодня.

Так, украинская звезда вполне адекватно относится к слухам относительно того, что она якобы крутит роман с киевским предпринимателем Олегом Рыжовым.

Сама же Наталья Могилевская опровергает все домыслы ее поклонников.

"Олег пригласил меня участвовать в совместном проекте. Нам реально весело, и мы давно дружим. Нам давно так весело, но мы никогда не показывали этого публично. Потому что у нас не было идеи создать публичный проект", – откровенно призналась украинская звезда.

По словам Могилевской, в данный момент украинские издания ведут борьбу за их совместный проект.

"Мы пишем колонку о том, как мужчина и женщина смотрят на одни и те же вещи, на острые вопросы. А психологи потом говорят, где наши комплексы нас подвели", – уверенно продолжила Наталья Могилевская в общении с журналистами.

Подытоживая, украинская певица призналась, что бизнесмен Олег Рыжов пишет феноменальную колонку для украинского топ-издания и создает стильные вещи для самых состоятельных людей Украины.

Несмотря на все слухи, Наталья Могилевская спокойно реагирует на домыслы фанатов.

"Пусть говорят. Мы отвечаем, комментируем, что мы друзья и делаем потрясающий проект", – резюмировала она в общении с журналистами.

Ранее мы рассказывали, как Наталья Могилевская отправляет мужчин в нокдаун.

На своем новом снимке Наталья показала себя в черном наряде. Звезда надела на одну руку боксерскую перчатку. Красотка смотрела прямо в объектив камеры. Волосы были у Могилевской распущены, а образ дополнила певица украшением на шее.

Новый образ понравился поклонникам, из-за чего они засыпали звезду восторженными комментариями.

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