Популярная певица Наталья Могилевская знает, как удивлять своих поклонников

Свежий снимок звезда опубликовала в своем Instagram.

Так, Наталья Могилевская поразила внешним видом в белом халате и поинтересовалась у своих фанатов об их режиме сна.

По словам певицы, она за здоровый сон, хотя 10-15 лет назад в бешеном ритме без отпуска и выходных могла выедалять на сон лишь по два-три часа в сутки.

"...Я загнала себя на грань нервного истощения: одолевали депрессивные мысли, снились страшные сны, были галлюцинации... Это очень страшно. Со временем поняла, что быть счастливым и здоровым просто. Три кита здоровья – сон, питание и физические нагрузки. Напишите свой секрет здорового сна", - говорится в подписи к новому снимку.

"Красотка люблю тебя", "Будьте здоровы и счастливы! И мы тоже", "Наташа я вас обожаю, Вы такая всегда разная,но остаетесь такой же обаятельной, привлекательной", "Мы поздно, а Вы красавица", "Поздно ложусь- рано встаю, что- то на старости болше 5 часов не надобится.Зато днем при возможномти часик другой сплю", "Крутая во всем..Наталья вы красивая в любом образе..хороших вам снов....", "Какая же Вы умничка! Восхищаюсь Вами!Вы просто открываетесь перед нами до остатка", "Наталья,время на Вас остановилось", - засыпали фанаты ее хвалебными комментариями.

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На своем новом снимке Наталья показала себя в черном наряде. Звезда надела на одну руку боксерскую перчатку. Красотка смотрела прямо в объектив камеры. Волосы были у Могилевской распущены, а образ дополнила певица украшением на шее.

Новый образ понравился поклонникам, из-за чего они засыпали звезду восторженными комментариями.

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