Певица Наталья Могилевская похвасталась, что ее новые снимки в очередной раз попали в глянец

Об этом звезда рассказала в своем Instagram.

Так, украинская звезда показала поклонникам свою лучшую "подружку-брюнетку", с которой проводит свободное время.

По словам Натальи Могилевской, она со своей собакой участвовали в фотосессии, снимки из которой попали в глянцевый журнал.

"Кого больше любите — кошек или собак? Расскажите почему? Кто еще не знаком, моя лучшая подружка брюнетка. Сделали совместный фотосет и сразу попали в глянец. Совсем скоро ещё одно новое интервью и мимимишные фотки! Ждете?", - подписала она фото со своей "лучшей подружкой".

Поклонники поддержали разговор и рассказали о своих предпочтениях среди животных.

"У меня есть и коты и собаки, и кажется я их люблю одинаково", "Если женщина любит кошек, ей обеспечена любовь мужа, женщина которая любит больше собак проблемы с мужем, но удача в деньгах", "Всех люблю хвостатых", "Собак. Но дома кот из-за нехватки времени", "Я не разделяю любовь кошек и собак, если любишь животное, ты любишь всех животных, в том числе и кошек и собак", - написали они в комментариях под новым снимком Могилевской.

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На своем новом снимке Наталья показала себя в черном наряде. Звезда надела на одну руку боксерскую перчатку. Красотка смотрела прямо в объектив камеры. Волосы были у Могилевской распущены, а образ дополнила певица украшением на шее.

Новый образ понравился поклонникам, из-за чего они засыпали звезду восторженными комментариями.

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