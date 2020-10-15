Певица Наталья Могилевская похвасталась, что ее новые снимки в очередной раз попали в глянец
Об этом звезда рассказала в своем Instagram.
Так, украинская звезда показала поклонникам свою лучшую "подружку-брюнетку", с которой проводит свободное время.
По словам Натальи Могилевской, она со своей собакой участвовали в фотосессии, снимки из которой попали в глянцевый журнал.
Раскрепощенная Монро показала, как выглядит без одежды и макияжа, уникальные кадры: "Пробрало до мурашек"
Фреймут жестко осадили в сети за выходку на «Танцях з зірками», кадры позора: «Хуже базарной бабы»
Украинцам трижды повысят пенсии, кто получит больше денег: "Уже в декабре..."
Зареванную Кристину Асмус бросились утешать после выходки Харламова: "Ну-ка не плакать!"
"Кого больше любите — кошек или собак? Расскажите почему? Кто еще не знаком, моя лучшая подружка брюнетка. Сделали совместный фотосет и сразу попали в глянец. Совсем скоро ещё одно новое интервью и мимимишные фотки! Ждете?", - подписала она фото со своей "лучшей подружкой".
Поклонники поддержали разговор и рассказали о своих предпочтениях среди животных.
"У меня есть и коты и собаки, и кажется я их люблю одинаково", "Если женщина любит кошек, ей обеспечена любовь мужа, женщина которая любит больше собак проблемы с мужем, но удача в деньгах", "Всех люблю хвостатых", "Собак. Но дома кот из-за нехватки времени", "Я не разделяю любовь кошек и собак, если любишь животное, ты любишь всех животных, в том числе и кошек и собак", - написали они в комментариях под новым снимком Могилевской.
Ранее мы рассказывали, как Наталья Могилевская отправляет мужчин в нокдаун.
На своем новом снимке Наталья показала себя в черном наряде. Звезда надела на одну руку боксерскую перчатку. Красотка смотрела прямо в объектив камеры. Волосы были у Могилевской распущены, а образ дополнила певица украшением на шее.
Новый образ понравился поклонникам, из-за чего они засыпали звезду восторженными комментариями.
Напомним, Могилевская внезапно заговорила о пластике, удивив внешним видом
А еще Politeka писала, как Могилевская зажгла с Дорофеевой и звездами "Квартал 95" и поразила обращением
Также Politeka сообщала, как помолодевшая Могилевская в одном халате очаровала внешним видом