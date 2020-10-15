Відома модель Ірина Шейк похвалилася зовнішністю крупним планом

Ні для кого не секрет, що Ірина Шейк володіє неймовірною зовнішністю, завдяки чому нерідко бере участь в різних зйомках, пише Politeka.net.

Цього разу красу Ірини Шейк показали крупним планом. Модель позувала сидячи на дивані, закинувши на нього одну ніжку.

Знаменитість була в блакитному гольфі і картатих брюках. Обтягуючий наряд вигідно підкреслив принади зірки, як би вона не намагалася це приховати за руками.

Модель закинула голову набік і закрила очі ніби від насолоди. При цьому, здавалося, що на ній немає ні грама косметики.

"Зроблено в Італії, деталі ручної роботи, а також турбота про навколишнє середовище...",- написала модель, рекламуючи бренд одягу.

За дві години пост зібрав понад 160 тисяч лайків і багато коментарів.

"Іришка Шайхлісламова любов всього мого життя!!!", "Красуня ти наша😍 🙌 🔥"," люблю вас❤️"," найсмачніша дівчина!❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ ", "Ти така красива😍", " красуня♥♥️💐", "як ніби моя Наташенька, скучила за мною🤦 🏻 ♂️", - написали російськомовні користувачі мережі.

Нагадаємо, Ірина Шейк була в мереживному бюстгальтері і стрінгах, швидше за все. Шейк приспустила халатик, а образ доповнила блискучою міні-спідницею. Красуня спокусливо пройшлася, й посувала сідницями, позуючи для фотографів. Кадри вийшли дуже гарячими і спокусливими, адже зірка не соромилася свого тіла.

Раніше повідомлялося, що Ірина Шейк спокусливо виринула, посвітивши пружним бюстом, обмеженим жовтим ліфом від бікіні: ці ніжні лінії здатні звести з розуму будь-кого.

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