34-летняя супермодель российского происхождения Ирина Шейк изумила откровенным снимком
Как передает Politeka.net, красотка опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором появилась погруженная в воду.
Так, Шейк соблазнительно вынырнула, посветив упругим бюстом, стесненным желтым лифом от бикини: эти нежные линии способны свести с ума любого.
Также, примечательно, звезда не стала наносить макияж, показав лицо крупным планом.
Ирина коротко подписала фото смайликом в виде капли воды.
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Изумленные естественной красотой модели пользователи засыпали ее комплиментами:
"Ну бывает же такая неземная красота"
"Зай, давно лежишь?) пальцы уже разбухли?)"
"Я думала о тебе вчера ... интересно, потому что каждый раз, когда я думаю о ком-нибудь, он что-то публикует💖"
"😘 Вы очень красивы!"
"это должно быть незаконно ... ну давай, может ли кто-нибудь быть более красивым"
"Ирен ты Супер 💗"
"Удивительная природная красота😍🌟"
"Совершенство 🔥🔥"
Ранее мы сообщали, Шейк взбудоражила пикантным фото с подружками, опубликованным в соцсети. Модель стояла к камере спиной, а ее компаньонки - лицом. Девушки схватили Ирину за самое аппетитное место руками. Все трое дерзко взглянули в объектив.
Глубокие вырезы по бокам наряда Шейк засветили ее обнаженную пышную грудь. Модель решила "пошалить" и не надела белья, что придало откровенности и так смелому фото.
"Это тройка неприятностей !! 🔥🔥🔥"; "Боже😅 бедные девочки, они в курсе, что они плохо проучились на фото?"; "Детка, тебе не хватает ведра и швабры", - отреагировали пользователи.
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