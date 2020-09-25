34-летняя супермодель российского происхождения Ирина Шейк изумила откровенным снимком

Как передает Politeka.net, красотка опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором появилась погруженная в воду.

Так, Шейк соблазнительно вынырнула, посветив упругим бюстом, стесненным желтым лифом от бикини: эти нежные линии способны свести с ума любого.

Также, примечательно, звезда не стала наносить макияж, показав лицо крупным планом.

Ирина коротко подписала фото смайликом в виде капли воды.

Изумленные естественной красотой модели пользователи засыпали ее комплиментами:

"Ну бывает же такая неземная красота"

"Зай, давно лежишь?) пальцы уже разбухли?)"

"Я думала о тебе вчера ... интересно, потому что каждый раз, когда я думаю о ком-нибудь, он что-то публикует💖"

"😘 Вы очень красивы!"

"это должно быть незаконно ... ну давай, может ли кто-нибудь быть более красивым"

"Ирен ты Супер 💗"

"Удивительная природная красота😍🌟"

"Совершенство 🔥🔥"

Ранее мы сообщали, Шейк взбудоражила пикантным фото с подружками, опубликованным в соцсети. Модель стояла к камере спиной, а ее компаньонки - лицом. Девушки схватили Ирину за самое аппетитное место руками. Все трое дерзко взглянули в объектив.

Глубокие вырезы по бокам наряда Шейк засветили ее обнаженную пышную грудь. Модель решила "пошалить" и не надела белья, что придало откровенности и так смелому фото.

"Это тройка неприятностей !! 🔥🔥🔥"; "Боже😅 бедные девочки, они в курсе, что они плохо проучились на фото?"; "Детка, тебе не хватает ведра и швабры", - отреагировали пользователи.

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