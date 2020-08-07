Известная модель Ирина Шейк поделилась с фанатами новыми подробностями личной жизни

Об этом сообщает Cosmopolitan, пишет Politeka.net.

Экс-возлюбленная известного футболиста Криштиану Роналду показала подписчикам октровенные фото, после которых кровь застывает в жилах. Ирина Шейк регулярно посещает косметолога, чтобы поддерживать реальный цвет лица.

На снимке Ирина продемонстрировала лицо без макияжа, что выглядит крайне красиво.

Напомним, что в одном из интервью Шейк рассказала идеальный рецепт своей внешности: "Я люблю, когда моя кожа настолько чистая, насколько это возможно. Я даже не наношу тональный крем каждый день, потому что у меня появляется ощущение грязного лица".

Ранее мы писали о том, что Ирина предстала перед общественностью в черном платье, которое элегантно подчеркнуло тело модели. Подписчики не скупились на слова: "Моя новая мотивация", "Красотка".

Помимо этого, Шейк неоднократно предоставляла свои "услуги" для Victoria’s Secret. Ирина была в различных нарядах. Модель за счет своей пластики тела, что привлекало все больше внимания со стороны публики.

Напомним, что Ирина Шейк нашла неожиданную замену Куперу, фото с красавчиком облетели сеть: "Оказался известным...".

Также Politeka писала, что Ирина Шейк показала, как выглядела 20 лет назад: "Эх, были времена".