Известная модель Ирина Шейк похвасталась внешностью крупным планом
Ни для кого не секрет, что Ирина Шейк обладает невероятной внешностью, благодаря чему нередко принимает участие в различных съемках, пишет Politeka.net.
В этот раз красоту Ирины Шейк показали крупным планом. Модель позировала сидя на диване, закинув на него одну ножку.
Знаменитость была в голубом гольфе и клетчатых брюках. Обтягивающий наряд выгодно подчеркнул прелести звезды, как бы она не пыталась это скрыть за руками.
Модель закинула голову набок и закрыла глаза будто от наслаждения. При этом, казалось, что на ней нет ни грамма косметики.
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"Сделано в Италии, детали ручной работы, а также забота об окружающей среде...", - написала модель, рекламируя бренд одежды.
За два часа пост собрал более 160 тысяч лайков и много комментариев.
"Иришка Шайхлисла́мова любовь всей моей жизни!!!", "Красавица ты наша😍🙌🔥", "Люблюю вас❤️", "Самая вкусная девушка!❤️❤️❤️", "Ты такая красивая😍", "Красавица 😍😍😍♥️💐", "Как будто моя Наташенька,соскучилась по мне🤦🏻♂️", - написали русскоязычные пользователи сети.
Напомним, Ирина Шейк была в кружевном бюстгальтере и стрингах, скорее всего. Шейк приспустила халатик, а образ дополнила блестящей мини-юбкой. Красотка соблазнительно прошлась, и подвигала ягодицами, позируя для фотографов. Кадры вышли очень горячими и соблазнительными, ведь звезда не стеснялась своего тела.
Ранее сообщалось, что Ирина Шейк соблазнительно вынырнула, посветив упругим бюстом, стесненным желтым лифом от бикини: эти нежные линии способны свести с ума любого.
Напомним, роскошная Ирина Шейк расставила ножки в черных ботфортах
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