Известная модель Ирина Шейк поразила изменением внешности

Звезду можно не узнать, ведь она стала блондинкой, пишет Politeka.net. Кадры с таким цветом волос появились в одной из Инстаграм-групп.

На фото модель делала селфи, поднеся камеру поближе к лицу. Пряди волнистых волос прикрыли глаз знаменитости.

На другом снимке Шейк позировала в черном белье с такой же прической. Блондинка смотрела в камеру, соблазняя своими совершенствами.

Стоит отметить, что это архивные кадры, сделанные примерно четыре года назад, когда известная красотка решила поэкспериментировать с внешностью.

Сейчас модель вернулась к своему цвету волос - темно-русому.

"Ирина Шейк решила сменить имидж и не прогадала 😍", - считают авторы поста, решившие напомнить о бывшей блондинке.

За четыре часа пост собрал более 2000 лайков и много комментариев.

"Прогадала", "Темненькая была лучше", "Темной лучше, благородней", "Конечно не прогадала , когда стилистов куча😂", "Красотка", "Помолодела 👍", "Красотка бомба🍒", "А мне нравится", "Мне кажется она даже лысая будет красотка", "Дёшево выглядит , увы но прогадала", "Прогадала... Была ярче", "Типа она такая " Пойду куплю краску и покрашусь в блонд ".... Ага... Там стилисты пыхтели часов 5.... 😂", "Круто)))", "Все идёт . Такая нереальная красотка 😍", "Да она всегда классная!", "Как же она крута", - написали пользователи сети.

Напомним, Ирина Шейк опубликовала новый кадр, сделанный во время профессиональной съемки. Ирина немного удивила внешним видом, ведь предстала в теплом свитере.

Напомним, что Ирина Шейк нашла неожиданную замену Куперу, фото с красавчиком облетели сеть: "Оказался известным...".

Также Politeka писала, что Ирина Шейк показала, как выглядела 20 лет назад: "Эх, были времена".