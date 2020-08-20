Известная модель Ирина Шейк удивила внешностью летом

Звезда регулярно публикует в своем Инстаграм фото рабочих фотосессий, пишет Politeka.net. Известно, что красотка очень популярная, поэтому многие бренды желают с ней сотрудничать.

В этот раз знаменитость опубликовала новый кадр, сделанный во время профессиональной съемки. Ирина немного удивила внешним видом, ведь предстала в теплом свитере. Наряд был необычным - его рукава разделились на несколько частей, и из них показывались обнаженные руки Шейк.

Кроме того, свитер нисколько не подчеркнул идеальных форм красотки, что немного расстраивало, ведь фигура у знаменитости - невероятная.

Правда, можно было вдоволь полюбоваться одними из достоинств знаменитости - стройными ножками.

Шейк присела на корточки расставив ноги в черных ботфортах. При этом взгляд модели был пристальным.

Волосы звезда забрала в высокий длинный хвост, что и стало отличным завершением столь интересного образа.

«Я так хорошо помню, как во время кастинга на меня смотрел Риккардо. Он курил, и казалось, что я знаю его десятилетиями. Особенность Риккардо в том, что он любит разные женские тела и формы, и он знает, во что их одевать. Он родился в семье с восемью сестрами, и он очень любит женщин. Это особенное", - написала Ирина Шейк.

В посте речь идет о Риккардо Тиши - главе лондонского модный дома бренда одежды "Burberry".

За час пост собрал более 70 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети отметили, что им очень нравится не только модель, но и ее свитер.

"Вау, какая дерзкая", - написал один из фанатов.

Напомним, что Ирина Шейк нашла неожиданную замену Куперу, фото с красавчиком облетели сеть: "Оказался известным...".

Также Politeka писала, что Ирина Шейк показала, как выглядела 20 лет назад: "Эх, были времена".