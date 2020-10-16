Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова показала себе не в кращому вигляді вдома

Анастасія продовжує влаштовувати саму незвичайну рекламу з будь-якого приводу. Скандальна балерина рекламує пилососи, укладальників плитки, кулери для води, служби з доставки дров або компанії з перешивки меблів.

Щоб отримати безкоштовний товар, знижку на послугу або ще який-небудь бонус, балерина не соромиться показувати навіть невдалі кадри.

Нещодавно Волочкова влаштувала цілу рекламу Для виробника свічок. Позуючи вдома без макіяжу і в простому костюмі, знаменитість заговорила про продукцію, але була знову висміяна. На анти-фанатських групах не поскупилися на критику для Волочкової:

"коли без розуму від циліндричних предметів..🙄 😆 церковна свічка в кавуні і свічки на залучення удачі відмінно поєднуються в склепі Православної?🥴 ; Швидше за все відео старе! Після ночі без електрики, Наська досі приходить до тями; Ну все. Вважай наречений в кишені. Вагон з чарівними свічками і амулетами під'їхав; Настюха знову ввімкнула?😂 😂 😂Счаз пузень потре, свічки підпалить і попре 😜 і коли пальці і так як щупальця, та мосластие, а тут френч прямокутний Білий до половини нігтя і пальці все як однієї довжини, ну хоррор ж...🙈🤣».

Нещодавно також в мережі з'явилося фото, зроблене під час одного заходу, на якому Волочкова засвітилася в прозорій сукні, розшитим камінням. Разом з дизайнером вбрання, Анастасія виглядала огрядно, помітно постарілою і, як відзначають в мережі, навіть вульгарно.

"Моя клієнтка отримувала премію, де була величезна кількість зірок. У Насті чудова, підтягнута фігура. А ось сукня прозора і кількість страз недостатня, щоб делікатно прикрити всі частини тіла і підкреслити красу ліній,» - пише дизайнер під фото.

У мережі висловилися з приводу побаченого досить різко:

"Несмак, як і все, що вона носить; її фігура зовсім не чудова. А одяг показує її саму; краще підкажіть її вдалі виходи в світ. У неї що не вихід - як ніби циган пограбувала; це плаття буде красиво виглядати на молодій дівчині,але ніяк не на цій побитої міллю, літній пу*ані!🤦 🏻 ♀️; А навіщо їй плаття????вона ж вічно роздягнена; талії немає зовсім».

Нагадаємо, що Волочкова з розставленими до стелі ногами похвалилася розтяжкою перед дітьми:"своє місце в цирку".

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