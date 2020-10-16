Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова показала себя не в лучшем виде дома

Анастасия продолжает устраивать самую необычную рекламу по любому поводу. Скандальная балерина рекламирует пылесосы, укладчиков плитки, куллеры для воды, службы по доставке дров или компании по перешивке мебели.

Чтобы получить бесплатный товар, скидку на услугу или еще какой-нибудь бонус, балерина не стесняется показывать даже неудачные кадры.

Недавно Волочкова устроила целую рекламу для производителя свечей. Позируя дома без макияжа и в простом костюме, знаменитость заговорила о продукции, но была снова высмеяна. На анти-фанатских группах не поскупились на критику для Волочковой:

«когда без ума от цилиндрических предметов..🙄😆 церковная свеча в арбузе и свечи на привлечение удачи отлично сочетаются в склепе православной?🥴; Скорее всего видео старое! После ночи без электричества,Наська до сих пор приходит в себя; Ну усе. Считай жених в кармане. Вагон с волшебными свечами и амулетами подъехал; Настюха опять децкость включила?😂😂😂Счаз пузень потрёт ,свечки подожжет и попрет😜и Когда пальцы и так как щупальца, да мосластые, а тут френч прямоугольный белый до половины ногтя и пальцы все как одной длины, ну хоррор же...🙈🤣».

Недавно также в сети появилось фото, сделанное во время одного мероприятия, на котором Волочкова засветилась в прозрачном платье, розшитым камнями. Вместе с дизайнером наряда, Анастасия выглядела тучно, заметно постаревшей и, как отмечают в сети, даже вульгарно.

«Моя Клиентка получала премию, где было огромное количество звёзд. У Насти великолепная, подтянутая фигура. А вот платье прозрачное и количество страз недостаточное, чтобы деликатно прикрыть все части тела и подчеркнуть красоту линий,» - пишет дизайнер под фото.

В сети высказались по поводу увиденного достаточно резко:

«Безвкусица, как и все, что она носит; Её фигура совсем не великолепна. А одежда показывает её саму; Лучше подскажите её удачные выходы в свет. У неё что ни выход - как будто цыган ограбила; Это платье будет красиво смотреться на молодой девице,но никак не на этой побитой молью,пожилой пу*ане!🤦🏻‍♀️;А зачем ей платье????она ж вечно раздетая; Талии нет совсем».

Напомним, что Волочкова с расставленными к потолку ногами похвасталась растяжкой перед детьми: "Свое место в цирке".

Также Politeka писала, что разъяренная Волочкова не выдержала нападок и оправдалась за вино после репетиций: «Имею право!».

А еще Politeka сообщала, что разгульная Волочкова с бездонным декольте прижалась к зрелому красавцу: "прямо в кабинете они..."