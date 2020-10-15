У родині російської співачки Алли Пугачової з'явилася нова радість
Відомо, що примадонна дуже талановита артистка, а також турботлива мати і бабуся, пише Politeka.net. Зараз співачка разом з чоловіком, Максимом Галкіним, виховує двох маленьких дітей. Однак днями стало відомо про нову радість в родині артистки.
Так, племінник Пугачової, Владислав, став батьком вдруге. Чоловік минулого року одружився з 35-річною уродженкою Казані, бухгалтері Гузелі, а в цьому році їх сім'я поповнилася.
Відомо, що дружина Владислава повинна була народити у вересні, але вона потрапила в реанімацію. В результаті 3 серпня на світ з'явилася дівчинка, яку назвали Євгенією.
За інформацією в ЗМІ, дитина з'явилася на світ здоровою. Зараз крихітка та її мама знаходяться вдома і обидві відчувають себе добре.
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Нагадаємо, про те, що Гузель була вагітна стало відомо ще в червні. Ще на той момент пара хотіла назвати дитину Євгенією, на честь старшого сина Владислава. Про це повідомляв сайт "Стархіт".
Відзначимо, кілька років тому Алла Пугачова забрала від племінника і його колишньої дружини сина, після того, як обох знайшли в безпам'ятстві. Виявилося, подружжя вживало наркотики. Зірка відправила Владислава на лікування, а пізніше він зустрів свою нинішню дружину Гузель.
Також стверджувалося, що примадонна подарувала племіннику квартиру, де він зараз живе разом з сім'єю.
Що стосується першого сина Владислава, то, за інформацією ЗМІ, він виховується особистим водієм Пугачової - Ігорем, на якого оформлено тимчасове опікунство.
Племінник артистки і його колишня планували звертатися до суду, щоб повернути сина.
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