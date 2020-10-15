В соцсетях появился видеоролик совместного выступления Примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой и певца Владимира Кузьмина

Так, одна из фан-страниц Пугачевой разместила в Инстаграм архивное видео, на котором две звезды совместно исполнили на сцене известную песню "Мечты".

Вначале песню пел один Владимир, затем к нему на сцену выбежала Примадонна и песню они стали петь вместе. Причем, видно невооруженным взглядом, что в этот момент пара переживает страстные отношения. Алла смотрит на Кузьмина с вожделением, а затем и вовсе бросается его обнимать и целовать.

Фолловерам очень понравилось это видео, о чем они и написали в многочисленных комментариях.

"Это было такое настоящее и честное❤️так красиво, слушать и смотреть хочется без остановки. Было..., было...! Молодые, красивые, талантливые! 👏👏👏Да ваша Пугачова вела себя как хотела, не думая ни о ком, разбивала жизни и топала дальше. То судят и ругают то гимны воспевают. А ей на вас не нужны ей не хвальбы ваши не сплетни злостные.Больше чем уверена ее здесь нет.Сулить и прогибаться время терять.Смешные. Нагулялась в волю за свою жизнь. Нц а , теперь, время то, прошло, вот и остановилась, как пишут выше, на Максиме, куда ж еще то, переться???🤣🤣🤣 Вот он самый настоящий мужчина , и голос есть, и душа, и симпатичный! Шикарная парааааа!", – пишут люди.

Ранее мы писали, что 71-летняя певица Алла Пугачева впечатлила моложавым видом в ярком наряде. Забавное видео с примадонной появилось в ТикТок ее мужа, российского комика Максима Галкина. Пугачева была одета в красивую юбку и яркий красный свитер. Образ дополняли красные гетры.

Певица стояла возле двери и позировала на камеру, пока Галкин ее снимал.

«Какая красотка! А!», - проговаривает комик.

Пугачева не растерялась и решила задрать ногу перед мужем.

«Отхватил себе жар-птицу!», - подметила Пугачева, игриво смотря в камеру.

В молодежной сети видео с примадонной собрало почти 4 миллиона просмотров. В комментариях мнение по поводу внешности Пугачевой сильно отличались.

«Талант, красоту у нее не отнять, она великая женщина, ее звезда горит очень ярко», «Жар-птица на ногах еле стоит) Об столб держится еле еле», «Алла конечно огонь женщина», «Почему-то грустно на это смотреть», «Жар-птица! Только просроченная», «Еле разговаривает. Совсем сдала», - пишут пользователи сети.

Напомним, что всплыли пикантные подробности из шальной молодости Пугачевой: "Алла любила...".

Как сообщала Politeka, 71-летняя Пугачева устроила горячие танцы с Галкиным: "Аллуся - отпад!".

Также Politeka писала, что кокетливая Алла Пугачева с мороженым заставила глотать слюнки: "Приятного аппетита!", редкое фото.