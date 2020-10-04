Российский журналист Михаил Садчиков рассказал о дружбе Александр Кальянова с Аллой Пугачевой и Игорем Николаевым

Как сообщает Politeka, ссылаясь на издание СтарХит, журналист в первый раз увидел Кальянова в далеком 1984 году.

"Когда Алла Борисовна приезжала в Ленинград на гастроли. О молодом и перспективном музыканте был наслышан от Игоря Николаева, вот и представился случай пообщаться лично", – рассказывает Садчиков.

Пугачева в те времена настойчиво советовала Кальянову заняться сольной карьерой, а до этого такое же предложение поступало ему от легендарного Владимира Высоцкого.

"Мы много общались с Владимиром Семеновичем. Он еще тогда заметил: "Александр, вы не поете? У вас такой характерный тембр! Попробуйте!" – рассказывал Александр Кальянов.

Садчиков, в свою очередь, вспоминает, что Кальянов всегда был душой компании и умел поддержать любой разговор. также в те годы он любил выпить с Аллой Пугачевой.

"Алла любила говорить мне: "Мы с тобой собутыльники, а это круче, чем друзья!", – вспоминал Александр Кальянов.

В одну из последних встреч Кальянов рассказал Садчикову, что уже не является "собутыльником" Пугачевой.

"Наш круг общения изменился, мы иногда перезваниваемся, общаемся, но как я любил ее, так очень и люблю в хорошем смысле этого слова, как женщину", – делился сокровенным Кальянов.

Также журналист уверен в том, что своему успеху Кальянов обязан не одной лишь Пугачевой, но и Игорю Николаеву.

"Игорь – первоклассный музыкант, композитор, который знает себе цену. Как-то его спросил, почему он не пишет мюзикл, на что услышал: "Миша, будет заказ – будет и мюзикл". Это говорит о том, что Николаев – прагматичный человек, и то, что он бесплатно написал для Кальянова целый альбом, говорит о многом", – добавил Михаил Садчиков.

Ранее мы писали, что российская исполнительница Алла Пугачева сообщила о смерти близкого друга. Об этом звезда написала у себя в Инстаграм. Пугачева сопроводила пост фотографией покойного.

"Ушел из жизни Александр Кальянов. Близкий друг и соратник, часть моей творческой жизни. Слушайте его песни и помяните его. Царство Ему Небесное", – написала примадонна.

В комментариях поклонники и известные звезды оставили слова сочувствия. Отписался под постом и известный певец Николай Басков, оставив смайлики рук в молитве.

"Какой ужас. Сил вам, Алла Борисовна!», "Очень хороший певец из детства, как жаль", "Старое кафе, верные друзья и ничего вернуть нельзя", "Царство небесное! Вечная память", "Господи Алла Борисовна я в шоке... У меня слов нет... Я вас умоляю, берегите себя! Вы наша самая родная и самая лучшая на земле!", "Куда все уходят, куда", – пишут пользователи сети.

Редкие фото Аллы Пугачевой появились в Сети и наделали много шума. В Инстаграм были опубликованы снимки на которых Примадонна отдыхает за сигареткой, и, похоже не знает, что ее фотографируют. На снимках Пугачева вышла не лучшим образом. Несмотря на то, что весьма опрятно одета в джинсы и белую футболку. Наряд дополняют хорошо подобранные украшения. Волосы артистки аккуратно уложены.

Мнения пользователей Сети относительно кадров разделились. Одни были удивлены, увидев знаменитую артистку в такой обстановке, в то же время очень многих возмутило, что кто-то публикует подобные кадры.

Российская исполнительница Алла Пугачева обескуражила дикими танцами на сцене. На одной из фан-страниц артистки появилось архивное видео, на котором певица феерически зажигала на сцене.

Еще молодая Пугачева была одета в невероятно откровенное платье. Во-первых, оно было очень коротким. Во-вторых, имело довольно неприличное для тех времен декольте. Образ артистка дополнила черным беретом.

Алла Пугачева в сопровождении ансамбля пела, а потом очень активно прыгала и танцевала на сцене. Она выглядела очень веселой и жизнерадостной.

"Давно я с вами танцами Аллуськи не делилась. Прошу к вашему вниманию…#хорошее настроение #ее ноги сведут с ума всех #ноги", - подписали снимок авторы аккаунта.

Напомним, ушла из жизни известная украинка, подробности трагедии.

Как сообщала Politeka, Алла Пугачева довела народного артиста Украины до полуобморока: "Это я крутая".

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