71-летняя певица Алла Пугачева случайно попала в кадр, изумив моложавым образом

Как передает Politeka.net, фото опубликовано на одной из фан-страниц артистки в Инстаграм. Примадонна с пышной прической и в темных солнцезащитных очках сидит за столиком в кафе в красном мини-платье и черном пиджаке. Роскошный лук дополнил оригинальный большой кулон.

В руке Алла Борисовна держала вафельный рожок с мороженым, и даже уже успела открыть рот, приготовившись лизнуть лакомство, как что-то отвлекло ее внимание и певица посмотрела в сторону. Другую руку при этом Примадонна театрально вскинула.

"#Кокеточка👠 Доброе утро ♥️", - говорится в подписи.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное, не скупясь на комплименты молодящейся Пугачевой

"❤️классная обаятельная"

"Прекрасная Алла❤️❤️😍🔥🔥"

"Доброе утро!хорошего дня!!!💐"

"Красотка❤️"

"Доброе утро, Алла, приятного аппетита😢😮😂😍"

Ранее мы сообщали, в сети появился уникальный архивный кадр, на котором молодая Примадонна с еще более юной дочкой Кристиной Орбакайте предстали в окружении известных исполнителей, в том числе экс-вокалиста А-Студио, ныне покойного, Батырхана Шукенова и рок-музыканта Владимира Кузьмина, с которым у Пугачевой был роман в 80-х.

Пользователи пришли в неописуемый восторг, предавшись ностальгии.

"Как молоды мы были..."; "Ой...какие молодые все!!!!Наша эпоха!"; "Кристина мало изменилась. Молодец"; "Вот это фото супер!!! Все звезды собрались вместе и такие молодые!!❤️"; "Супер фото👍все такие естественные, молодые, аж старые былые вспомнились🤗", - отреагировали благодарные поклонники.

Напомним, Алла Пугачева довела народного артиста Украины до полуобморока