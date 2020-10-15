Відома телеведуча Настя Ивлеева, зірка "Орла і Решки", показала схудлу фігуру в стильному костюмі

Зірка часто опиняється в центрі обговорень, які розгораються під новими публікаціями в Instagram. Вся справа в тому, що за час карантину дівчина скинула більше десяти кг зайвої ваги і перетворилася до невпізнання. Тепер під багатьма фото дівчини фанати постійно задаються питанням «куди ж пропав бюст Насті?».

Саму дівчину дані Коментарі не турбують, але вона з радістю розкриває свій секрет схуднення, заявляючи, що їй довелося сильно змінити свій раціон і відмовитися від багатьох улюблених страв.

"Ось листя салату, ось тунець, помідорчик, кукурузочка. І все! Хрумкаем-худнемо", - розповіла одного разу Настя. Також вона підкреслила, що після схуднення може дозволити і улюблену їжу, так як саму вагу підтримувати простіше, ніж скидати зайве.

На фото чітко видно, як струнко і наскільки свіжо виглядає телеведуча. У салатовому костюмі знаменитість виглядала дуже яскраво, що також відзначили в мережі:

"Настя, подаруй цей костюмчик версаче😅; Настя фігура топ вогонь просто найкраща ❤️🔥 🔥!!!!!; Ти схожа на Моніку Белучі якщо була ще б брюнеткою; ти в такій позі на Ольгу бузову схожа; все взаємно ❤️; Пахви поголила?😂 ; Де груди? Без бюста ти сосиска😂"»

Раніше ми писали, що знаменита телеведуча є однією з тих знаменитостей, що не бояться перетворень, експериментів з образами і різких змін іміджу. Не так давно Настя вразила зміною зачіски і кольору волосся. Дівчина вже встигла здивувати образами зі світлими, темними, каштановими, зеленими і навіть рожевими волоссям. Востаннє телеведуча показала, як виглядає з бірюзовим кольором волосся.

Дружина Елджея з'явилася на одному фото, представленому на фан-акаунті в абсолютно новому образі. При цьому не тільки колір волосся привертає увагу. Масивні черевики, шкіряні штани зі зміїним принтом і куртка-косуха перетворили дівчину на справжню бунтарку-рокерсу.

На фото Настя зображена з блакитним волоссям, укладеним легкими хвилями, своєму зухвалому вигляді і позуючи поруч з миловидною прихильницею. Сміливий б'юті-образ доповнив яскравий макіяж з акцентом на очі.

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