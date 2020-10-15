Известная телеведущая Настя Ивлеева, звезда "Орла и Решки", показала похудевшую фигуру в стильном костюме

Звезда часто оказывается в центре обсуждений, которые разгораются под новыми публикациями в Инстаграм. Все дело в том, что за время карантина девушка сбросила более десяти кг лишнего веса и преобразилась до неузнаваемости. Теперь под многими фото девушки фанаты постоянно задаются вопросом, «куда же пропал бюст Насти?».

Саму девушку данные комментарии не беспокоят, но она с радостью раскрывает свой секрет похудения, заявляя, что ей пришлось сильно изменить свой рацион и отказаться от многих любимых блюд.

«Вот листья салата, вот тунец, помидорчик, кукурузочка. И все! Хрумкаем — худеем», - рассказала однажды Настя. Также она подчеркнула, что после похудения может позволить и любимую еду, так как сам вес поддерживать проще, чем сбрасывать лишнее.

На фото отчетливо видно, как стройно и насколько свежо выглядит телеведущая. В салатовом костюме знаменитость выглядела очень ярко, что также отметили в сети:

«Настя, подари этот костюмчик версаче😅; Настя фигура топ огонь просто лучшая ❤️🔥🔥!!!!!; Ты похожа на Монику Белучи если была ещё бы брюнеткой; Ты в такой позе на вторую Ольгу бузову похожа; Все взаимно ❤️; Подмышки побрила?😂; Где грудь? Без бюста ты сосиска😂».

Ранее мы писали, что знаменитая телеведущая является одной из тех знаменитостей, что не боятся преображений, экспериментов с образами и резких смен имиджа. Не так давно Настя поразила сменой прически и цвета волос. Девушка уже успела удивить образами с светлыми, темными, каштановыми, зелеными и даже розовыми волосами. В последний раз телеведущая показала, как выглядит с бирюзовым цветом волос.

Супруга Элджея появилась на одном фото, представленном на фан-аккаунте в совершенно новом образе. При этом не только цвет волос привлекает внимание. Массивные ботинки, кожаные штаны со змеиным принтом и куртка-косуха превратили девушку в настоящую бунтарку-рокерсу.

На фото Настя запечатлена с голубыми волосами, уложенными легкими волнами, своем дерзком облике и позируя рядом с миловидной поклонницей. Смелый бьюти-образ дополнил яркий макияж с акцентом на глаза.

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