Відома співачка Міша Романова, колишня солістка групи "ВІА Гра", показала себе і розповіла про відпочинок

На фото Міша здалася в чорно-білому піджаку з декольте і без білизни. Штанів на зірці не виявилося, зате були босоніжки на великому каблуці. Романова зібрала волосся назад, а сама стояла на тлі панорамного вікна. Фото вийшло досить ефектним і цікавим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Вже прилетіла додому з Єгипту і досі під великим враженням", - написала зірка під фотографією.

Фанати поставили майже 4 тисячі лайків і написали коментарі:

"Шикарна", "розкішна", "Міша ти на фото приголомшливо виглядаєш"," Богиня"," сама соковита", " а де білизна?".

Повідомлялося, що українська співачка Міша Романова, яка прославилася завдяки участі в «ВІА Гра», підкорила спокусливим образом на пляжі.

Дівчина зробила селфі. Судячи з усього, вона в цей момент була на пляжі. На Міші був надітий червоний купальник, який обтягнув її апетитні «кульки».

Ми писали, що відома українська співачка і колишня солістка групи "ВІА Гра" Міша Романова похвалилася ідеальною фігурою у відвертій сукні.

Перед камерою білява красуня постала в розкішній чорній сукні з величезним розрізом на нозі і незвичайним зигзагоподібним поясом на талії.

Нагадавши, Міша Романова вразила розмірами бюста і сміливою позою в мікро-бікіні

А ще Politeka писала, що дитина поріднила Мішу Романову і Макса Барських, співачка приголомшила звісткою

Також Politeka повідомляла, що волога Міша Романова блиснула завидним бюстом в купальнику



