Відома співачка Міша Романова, колишня солістка групи "ВІА Гра", показала себе і розповіла про відпочинок
На фото Міша здалася в чорно-білому піджаку з декольте і без білизни. Штанів на зірці не виявилося, зате були босоніжки на великому каблуці. Романова зібрала волосся назад, а сама стояла на тлі панорамного вікна. Фото вийшло досить ефектним і цікавим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Вже прилетіла додому з Єгипту і досі під великим враженням", - написала зірка під фотографією.
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Фанати поставили майже 4 тисячі лайків і написали коментарі:
"Шикарна", "розкішна", "Міша ти на фото приголомшливо виглядаєш"," Богиня"," сама соковита", " а де білизна?".
Повідомлялося, що українська співачка Міша Романова, яка прославилася завдяки участі в «ВІА Гра», підкорила спокусливим образом на пляжі.
Дівчина зробила селфі. Судячи з усього, вона в цей момент була на пляжі. На Міші був надітий червоний купальник, який обтягнув її апетитні «кульки».
Ми писали, що відома українська співачка і колишня солістка групи "ВІА Гра" Міша Романова похвалилася ідеальною фігурою у відвертій сукні.
Перед камерою білява красуня постала в розкішній чорній сукні з величезним розрізом на нозі і незвичайним зигзагоподібним поясом на талії.
Нагадавши, Міша Романова вразила розмірами бюста і сміливою позою в мікро-бікіні
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