Украинская певица Миша Романова, которая прославилась благодаря участию в «ВИА Гра», покорила невероятно женственным образом

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала яркое фото из заведения.

Миша была одета в яркое красное платье с глубоким декольте и кружевом. Нежная ткань чувственно облегала большую упругую грудь 30-летней звезды. Девушка сидела за столом и позировала на камеру, приняв гордую позу. Она широко улыбалась, демонстрируя свои белоснежные зубы.

«Relax», - подписала фото девушка.

За час пост Романовой собрал почти 4 тысячи лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Миша, сольная карьера тебя украшает, ты просто красавица!», «Великолепная», «О, боги», «Прекрасна!», «Красотка», «Красотка неземная», «Богиня», «Невероятная», «Ну и как не влюбиться?», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Миша Романова примеряла откровенное платье, которое пришлось ей по фигурке. Фото, которым поделилась звезда, было сделано за минуту до выхода на сцену. Черное платье с большим разрезом на ноге подчеркнуло и без того соблазнительные изгибы певицы.

Кроме этого, недавно Романова позировала в сопровождении своего балета. Девушка была одета в блестящий пиджак и черный топ. А ее танцовщицы в серебристые боди по фигурке.

Напомним, что Миша Романова вскружила голову нежной красотой: «Жена миллионера».

Как сообщала Politeka, Миша Романова вывалила бюст в "тесном" платье: "Пытаетесь быть похожей на Свету Лободу, но...".

Также Politeka писала, что горячая Миша Романова в боди и "сеточке" сверкнула неприкрытым бюстом: "Показалось, Тина".