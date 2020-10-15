38-річна співачка, екс-солістка групи "ВІА Гра" Надія Мейхер розпалила публіку пристрасними фото в компанії спортивного красеня
Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіжі знімки в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала в гарячих сценічних образах разом з партнером по проекту "Танці з зірками" Кирилом Васюком.
Чуттєва й пишногруда Мейхер притулилася до танцюриста всім тілом, повністю вживаючись в роль.
"Іноді мені здається, що все своє життя я те й роблю, що проводжу над собою різного роду експерименти... Тільки мої троє прекрасних дива, мої діти, це Дар Божий, вже тільки з цього варто вірити в Бога... В іншому ж, я як невгамовний "науковий співробітник" "хімічу" зі своїм життям. І неможливо себе зупинити, все тягне до випробувань і можливостей людини. А де ж межа?! - Подивимося! Життя покаже! Дорогі мої! І Вам Величезна подяка, за те, що підтримуєте мене у всіх моїх творчих експериментах", - розкрилася перед користувачами Надія.
Коментуючі засипали красуню похвалами, не втрималася навіть співачка Оля Полякова. "Обожнюю🔥", - написала та, на що Мейхер відповіла: "Взаємно, Оленька!❤️".
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"Ви любите один одного? Або просто танці?" - "Просто танці..."
"Найсильніша пара!!! Тільки через вас дивлюся # танціззірками - дуже сильно підняли рівень проекту!"
"Надія! Ви еталон жіночої краси, сексуальності, розуму, елегантності і всього що тільки є в жінці!!!"
"ти найталановитіша з усіх Віа Гра які були і будуть, Ви танцюєте, ви співаєте, ви гідно завжди себе ведете, молодець"
"Надя, просто 🔥🔥🔥, стільки пристрасті і емоцій в одному погляді, а танці взагалі неймовірні 🔥"
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