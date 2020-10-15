Відома модель Інна Горячковська показала себе і розповіла про дозвілля

На фото Горячковська лежала на ліжку, показуючи себе максимально близько. Інна засвітила в кадрі тільки величезний бюст і обличчя. Образ дівчина доповнила яскравим макіяжем. Дівчина розповіла, що знаходиться на масажі, де фахівці роблять все, щоб у моделі не було целюліту. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не ставили лайки і не писали коментарі, але так і хочеться написати: "зараз вистрибнуть, великокаліберні гармати".

Повідомлялося, що відома модель плюз-сайз Інна Горячковська розбурхала мережу образом кішечки.

На новому фото гаряча блондинка попозувала в білій майці і чорних трусиках, виставивши на загальний огляд неосяжне декольте. Щоб надати пікантності знімку Горячковська сіла на білому хутрі.

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Дівчина опублікувала фото, на якому постала в дуже незвичайному вбранні. Інна позувала в довгій спідниці і чорній кофті з мереживами. Свій неосяжний бюст вона підкреслила мереживною тканиною, радуючи армію фанатів.

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