Известная модель Инна Горячковская показала себя максимально близко

На фото Инна показалась в машине, демонстрируя свой пышный бюст. Звезда надела очки на голову, а сама смотрела в камеру. Свою красоту девушка показала в огромном декольте, обтянув веревочками. Также можно увидеть золотое украшение на шее. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но так и хочется сказать: "Пушка, такие огромные".

Сообщалось, что украинская модель Инна Горячковская, которая прославилась 15-м размером груди, удивила пикантным занятием в купальнике.

На этот раз она выбрала синий купальник, в который едва вместила свой роскошный бюст. Девушка запечатлена в боксе автомойки, где пошалила с пеной и мочалкой - в процессе модель нагибалась и хвасталась своим главным богатством.

Мы писали, что украинская 25-летняя модель плюс-сайз Инна Горячковская выставила в камеру свой девятый размер бюста.

На одном из последних снимков модель предстала возле воды в спасательном жилете. Прелести настолько большие, что приспособление просто не застегивалось.

Напомним, знойная украинка с 15-м размером подчеркнула свое богатство черным кружевом

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