Дружина принца Вільяма Кейт Міддлтон пішла наперекір королеві Єлизаветі ІІ

Днями герцогиня Кембриджська провела онлайн-церемонію нагородження лауреатів конкурсу "Фотограф дикої природи року". Кейт записала відеозвернення до переможців, з Музею природної історії в Лондоні, з'явившись у всьому чорному: елегантних, строгих брюках з піджаком і блузі.

Багатьох вразив вибір одягу для виступу. Варто відзначити, що королева Єлизавета II ніколи не надягає одяг темних відтінків на офіційні заходи. Виняток - похорон. Неясно, чому Кейт Міддлтон порушила протокол. Можливо, справа в тому, що вона не надала значення виступу в форматі онлайн. Однак це все одно можна назвати грубим порушенням правил.

Раніше ми повідомляли, герцоги Кембриджські виявилися замішані в міжнародному скандалі через 7-річного сина - принца Джорджа.

Так, нещодавно в Кенсінгтонському палаці відбувся закритий показ документального фільму Девіда Аттенборо про навколишнє середовище.

По закінченню перегляду автор подарував маленькому принцу Джорджу дорогоцінний зуб мегалодона, вік якого близько 23 млн років. Як зазначив автор документального фільму, він знайшов цей артефакт в 60-х роках минулого століття під час відпочинку на Мальті.

Про дорогоцінний подарунок дізналися в уряді Мальти. Міністр культури острівної держави Хосе Еррера заявив, що 7-річний принц повинен повернути дорогоцінний подарунок в музей.

За словами політика, подібні артефакти важливі для мальтійської природної спадщини, і він докладе всіх зусиль для їх повернення. Поки не відомо, як на цю заяву відреагували самі герцоги Кембриджські.

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