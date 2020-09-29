Сыну Кейт Миддлтон и принца Уильяма придется, вероятно, попрощаться с драгоценным подарком

Об этом пишет издание Times of Maltа.

Накануне в Кенсингтонском дворце состоялся закрытый показ документального фильма Дэвида Аттенборо об окружающей среде.

На показе также присутствовала семья герцогов Кембриджских в полном составе.

По окончанию документального фильма автор Дэдид Аттенборо подарил 7-летнему принцу Джорджу драгоценный зуб мегалодона, возраст которого около 23 млн лет. Как отметил автор документального фильма, он нашел этот артефакт в 60-ых годах прошлого века во время отдыха на Мальте.

О драгоценном подарке узнали в правительстве Мальты. Министр культуры островного государства Хосе Эррера заявил, что 7-летний принц должен вернуть драгоценный подарок в музей.

По словам политика, подобные артефакты важны для мальтийского природного наследия, и он приложит все усилия для их возвращения. Пока не известно, как на это заявление отреагировали сами герцоги Кембриджские.

До этого мы рассказывали, что герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон превзошла саму себя, побив собственный рекорд в дешевизне наряда.

Супруга принца Уильяма на днях приняла участие в видеоконференции, связанной с фотоконкурсом, посвященным пандемии китайского вируса.

«Я хотела сказать огромное спасибо всем, кто принял участие. И большое спасибо моим коллегам-судьям. Я очень ценю время и преданность, которые они проявили по отношению к проекту», - подписала пост герцогиня.

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