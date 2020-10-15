Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон пошла наперекор королеве Елизавете ІІ

На днях герцогиня Кэмбриджская провела онлайн-церемонию награждения лауреатов конкурса "Фотограф дикой природы года". Кейт записала видеообращение к победителям, из Музея естественной истории в Лондоне, появившись во всем черном: элегантных, строгих брюках с пиджаком и блузе.

Многих поразил выбор одежды для выступления. Стоит отметить, что королева Елизавета II никогда не надевает одежду темных оттенков на официальные мероприятия. Исключение – похороны. Неясно, почему Кейт Миддлтон нарушила протокол. Возможно, дело в том, что она не придала значения выступлению в формате онлайн. Однако это все равно можно назвать грубым нарушением правил.

Ранее мы сообщали, герцоги Кэмбриджские оказались замешаны в международном скандале из-за 7-летнего сына - принца Джорджа.

Так, недавно в Кенсингтонском дворце состоялся закрытый показ документального фильма Дэвида Аттенборо об окружающей среде.

По окончанию просмотра автор подарил маленькому принцу Джорджу драгоценный зуб мегалодона, возраст которого около 23 млн лет. Как отметил автор документального фильма, он нашел этот артефакт в 60-ых годах прошлого века во время отдыха на Мальте.

О драгоценном подарке узнали в правительстве Мальты. Министр культуры островного государства Хосе Эррера заявил, что 7-летний принц должен вернуть драгоценный подарок в музей.

По словам политика, подобные артефакты важны для мальтийского природного наследия, и он приложит все усилия для их возвращения. Пока не известно, как на это заявление отреагировали сами герцоги Кембриджские.

Напомним, Кейт Миддлтон и принц Уильям показали, как выросли их дети, редкие кадры

Как сообщала Politeka, Кейт Миддлтон ошарашила некоролевской позой на публике, гремит новый скандал