Відома модель Кім Лі, яку називають корейською Кардашьян, показала розкішну фігуру в чорному бікіні

Кім продовжує набирати популярність в соціальній мережі досить стрімко. Тому кожне фото дівчини постійно обговорюють, а нові образи копіюють, розпитуючи в коментарях в Instagram про одяг, яку купує модель. Дівчина не соромиться говорити про себе і показувати домашні будні.

Також Кім Лі подобається ділитися бекстейдж-кадрами з фотосесій для модних глянців і дивувати фігурою. Дівчину прозвали корейської Кардашьян, так як ефектна брюнетка володіє пишними формами і зовнішністю, дуже нагадує образ американської Кім.

На фото можна побачити струнку фігуру моделі, яку вдалося вигідно показати завдяки чорному монокіні з акуратним декольте.

Ось що пишуть в мережі:

"Кім Лі, ти приголомшлива жінка; ну як тут відірватися; витончується, як може; чому це так круто виглядає... здається вона розкішна; Боже, чому так сексуально .. Бажаю як-небудь отримати когось на зразок тебе або тебе; красивий і солодкий вигляд!; Абсолютно чудово . ... ✨🙌🏼✨ ♥ ️🌹😍😘; Машина-вбивця😍; так, дитина, твоє тіло-суцільна солодкість; як я пропустив цю прекрасну картинку ??? 😍 😍 ; Заздрю фотографу😏 😏; сподіваюся побачити тебе, коли ти повернешся, я SG 🔥».

Раніше ми писали, що дівчина продовжує набирати популярність завдяки фото, якими ділиться в Instagram. При цьому її Селфі і образи на модних зйомках не залишають нікого байдужими. Через свою зовнішність модель часто отримує компліменти у вигляді порівняння її з Кім Кардашьян.

Сама Кім Лі на коментарі подібного роду ніяк не реагує, однак і не заперечує, що подібна лестощі їй приємна. На домашньому Селфі Кім також вдалося захопити природною красою. З розпущеним хвилястим волоссям і в простому білому топіку в своїй спальні вона виглядала дуже привабливо.

"Любіть це! У вас є така красива і приголомшлива дитинко!!! Талант чудової леді; королева спокуси навіть вдома; така красива 😘».

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