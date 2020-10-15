Известная модель Ким Ли, которую называют корейской Кардашьян, показала роскошную фигуру в черном бикини

Ким продолжает набирать популярность в социальной сети довольно стремительно. Поэтому каждое фото девушки постоянно обсуждают, а новые образы копируют, расспрашивая в комментариях в Инстаграм об одежде, которую покупает модель. Девушка не стесняется говорить о себе и показывать домашние будни.

Также Ким Ли нравится делиться бэкстейдж-кадрами с фотосессий для модных глянцев и удивлять фигурой. Девушку прозвали корейской Кардашьян, так как эффектная брюнетка обладает пышными формами и внешностью, очень напоминающей образ американской Ким.

На фото можно увидеть стройную фигуру модели, которую удалось выгодно показать благодаря черному монокини с аккуратным декольте.

Вот что пишут в сети:

«Ким Ли, ты потрясающая женщина; ну как тут оторваться; изощряется, как может; почему это так круто выглядит… кажется она роскошная; Боже, почему так сексуально .. Желаю как-нибудь получить кого-то вроде тебя или тебя; красивый и сладкий вид!; Абсолютно великолепно .... ✨🙌🏼✨ ♥ ️🌹😍😘; Машина-убийца и это вершина наслаждения 😍; Да, детка, твое тело – сплошная сладость; Как я пропустил эту прекрасную картинку ??? 😍😍; Завидую фотографу 😏😏; Надеюсь увидеть тебя, когда ты вернешься, я SG 🔥».

Ранее мы писали, что девушка продолжает набирать популярность благодаря фото, которыми делится в Инстаграм. При этом ее селфи и образы на модных съемках не оставляют никого равнодушными. Из-за своей внешности модель часто получает комплименты в виде сравнения ее с Ким Кардашьян.

Сама Ким Ли на комментарии подобного рода никак не реагирует, однако и не отрицает, что подобная лесть ей приятна. На домашнем селфи Ким также удалось восхитить естественной красотой. С распущенными волнистыми волосами и в простом белом топике в своей спальне она выглядела очень привлекательно.

«Любите это! У вас есТы такая красивая и потрясающая детка!!! Талант Великолепной Леди; королева соблазна даже дома; Такая красивая 😘».

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