Знаменитість, як завжди, просто божественна

Американська модель, бізнесвумен і ікона стилю Кім Кардашьян похвалилася розкішним тілом

Зірка займається випуском товарів власного бренду, повідомляє Politeka.net. Красуня нерідко демонструє на собі свої роботи.

Зокрема, кілька годин тому Кім постала в білизні, яке випускає під власною маркою. Ліфчик у вигляді трикутних клаптиків тканини на бретельках виглядав ідеально. Великі груди ледь не вистрибували з білизни, а завдяки сяйву шкіри виглядали дуже спокусливо.

Тонка талія і плоский живіт виглядає на фото просто відмінно.

Трусики обтягнули частини тіла, підстрибнувши трохи вище стегон.

Кім упиралася руками за спиною, її довге шовкове волосся лягло красивою рівною хвилею.

"Палка красуня" зробила собі макіяж з великими віями і пухкими губами, які були трохи блідими.

Фото не зібрало багато лайків і коментарів у відкритому доступі, але, впевнені, Кім отримала багато приємних слів на свою адресу в директ.

Нагадаємо, Кім Кардашьян була в срібних бікіні і лосинах, тканина яких була нещільною. Також модель одягла босоніжки на високих підборах і платформі, як у стриптезерок.

Зірка доповнила образ довгим волоссям русявого кольору. Ймовірно, це черговий перуку з колекції знаменитості.

Раніше повідомлялося, що Кім Кардашьян вибрала комплект світло-бежевого кольору зі зручної майки і коротких шортиків. Білизна зроблена в максимально зручному для носіння дизайні, однак це не завадило моделі продемонструвати всі вигини свого тіла, а також шикарні груди в глибокому декольте.

Нагадавши, пишногруда Кім Кардашьян небезпечно нахилилася в тісній маєчці.

Як повідомляла Politeka, апетитна Кардашьян в крихітному купальнику зігнулася, довівши до блаженства.

Також Politeka писала, що Кім Кардашьян прийняла ефектну позу в ліфчику і на шпильках.