Американська модель, бізнесвумен і ікона стилю Кім Кардашьян похвалилася розкішним тілом
Зірка займається випуском товарів власного бренду, повідомляє Politeka.net. Красуня нерідко демонструє на собі свої роботи.
Зокрема, кілька годин тому Кім постала в білизні, яке випускає під власною маркою. Ліфчик у вигляді трикутних клаптиків тканини на бретельках виглядав ідеально. Великі груди ледь не вистрибували з білизни, а завдяки сяйву шкіри виглядали дуже спокусливо.
Тонка талія і плоский живіт виглядає на фото просто відмінно.
Трусики обтягнули частини тіла, підстрибнувши трохи вище стегон.
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Кім упиралася руками за спиною, її довге шовкове волосся лягло красивою рівною хвилею.
"Палка красуня" зробила собі макіяж з великими віями і пухкими губами, які були трохи блідими.
Фото не зібрало багато лайків і коментарів у відкритому доступі, але, впевнені, Кім отримала багато приємних слів на свою адресу в директ.
Нагадаємо, Кім Кардашьян була в срібних бікіні і лосинах, тканина яких була нещільною. Також модель одягла босоніжки на високих підборах і платформі, як у стриптезерок.
Зірка доповнила образ довгим волоссям русявого кольору. Ймовірно, це черговий перуку з колекції знаменитості.
Раніше повідомлялося, що Кім Кардашьян вибрала комплект світло-бежевого кольору зі зручної майки і коротких шортиків. Білизна зроблена в максимально зручному для носіння дизайні, однак це не завадило моделі продемонструвати всі вигини свого тіла, а також шикарні груди в глибокому декольте.
Нагадавши, пишногруда Кім Кардашьян небезпечно нахилилася в тісній маєчці.
Як повідомляла Politeka, апетитна Кардашьян в крихітному купальнику зігнулася, довівши до блаженства.
Також Politeka писала, що Кім Кардашьян прийняла ефектну позу в ліфчику і на шпильках.