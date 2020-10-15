Погода в Україні у п'ятницю, 16 жовтня, буде дощовою для більшої частини України

Про це повідомила Синоптик Наталка Діденко, зазначивши, що дощі переважно будуть невеликими, максимум, помірними. Сильніші опади можливі в Карпатах.

Причиною дощів у п'ятницю стане атмосферний фронт.

А ось в суботу на територію України завітає циклон з південного заходу, який призведе вже сильні дощі і поривчастий вітер на півночі, заході і місцями в центральних областях.

Без опадів 16 жовтня буде тільки на Сході і півдні, тільки на Харківщині є ймовірність невеликого дощу.

На Півдні, Сході, у багатьох центральних областях у п'ятницю ще втримається тепла погода з температурою повітря + 18 + 23 градуси (у східні області та на південь похолодання прийде 18-19 жовтня).

У Вінницькій та Черкаській завтра також вже почне знижуватися температура повітря, очікується +15 +18 градусів.

На півночі України 16 жовтня буде в межах +12 +15 градусів.

Найхолодніше буде в західних областях, там вдень прогнозують температуру не вище +8 +13 градусів.

У Києві п'ятницю також вже буде прохолодніше, вдень очікується близько +13 + 14 градусів, є ймовірність дощу.

У суботу в столиці очікується похмура вітряна дощова холодна погода. Похолодає до + 11 + 12 градусів.

А в неділю в Києві дощ припиниться, проте буде холодно, близько + 7 + 9 градусів і вітряно.

Разом з тим, синоптик обнадіяла, що теплі дні в жовтні ще можуть бути.

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