Осень придержала последние теплые деньки с комфортной погодой перед сезонным похолоданием

Синопник Наталья Диденко поделилась прогнозом на четверг, 15 октября, в социальной сети Facebook, передает Politeka.net. Она обратила внимание, что большую часть дня Украина будет находиться под влиянием антициклона, который несется над Приазовьем и обещает сухую походу. Несмотря на это, жителям Харьковской, Луганской и Днепропетровской области стоит готовиться к незначительным осадкам, которые возможны ночью.

Согласно прогнозу, будет дуть преимущественно умеренный южный и юго-западный ветер, более сильный - в западных областях. На Юге и Востоке ожидается температура от +19 до +23 градусов, на Западе - от +13 до +18 градусов, и от +15 до +20 градусов в других частях страны. Ночью многие районы накроет туман, который продержится до утра.

В Киеве ничего не предвещает дождей, утром лишь возможет кратковременный туман. В целом погода обещает быть ясной и теплой: до +17 градусов.

По данным синоптика, в Украине похолодает уже в ближайшие выходные, 17-18 октября. Тепло может ненадолго задержаться лишь на Востоке и Юге. Украинцам уже пора доставать теплую одежду, которая будет актуальна до самой весны.

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