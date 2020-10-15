Погода в Украине в пятницу, 16 октября, будет дождливой для большей части Украины

Об этом сообщила Синоптик Наталья Диденко, отметив, что дожди преимущественно будут небольшими, максимум, умеренными. Более сильные осадки возможны в Карпатах.

Причиной дождей в пятницу станет атмосферный фронт.

А вот в субботу на территорию Украины пожалует циклон с юго-запада, который приведет уже сильные дожди и порывистый ветер на Севере, Западе и местами в центральных областях.

Без осадков 16 октября будет только на Востоке и Юге, только на Харьковщине есть вероятность небольшого дождя.

На Юге, Востоке, во многих центральных областях в пятницу еще удержится теплая погода с температурой воздуха +18 +23 градуса (в восточные области и на Юг похолодание придет 18-19 октября).

В Винницкой и Черкасской завтра также уже начнет снижаться температура воздуха, ожидается +15 +18 градусов.

На севере Украины 16 октября будет в пределах +12 +15 градусов.

Холоднее всего будет в западных областях, там днем ​​прогнозируют температуру не выше +8 +13 градусов.

В Киеве пятницу также уже будет прохладнее, днем ​​ожидается около +13 +14 градусов, есть вероятность дождя.

В субботу в столице ожидается пасмурная ветреная дождливая холодная погода. Похолодает до +11 +12 градусов.

А в воскресенье в Киеве дождь прекратится, однако будет холодно, около +7 +9 градусов и ветрено.

Вместе с тем, синоптик обнадежила, что теплые дни в октябре еще могут быть.

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