Погода в Украине в пятницу, 16 октября, будет дождливой для большей части Украины
Об этом сообщила Синоптик Наталья Диденко, отметив, что дожди преимущественно будут небольшими, максимум, умеренными. Более сильные осадки возможны в Карпатах.
Причиной дождей в пятницу станет атмосферный фронт.
А вот в субботу на территорию Украины пожалует циклон с юго-запада, который приведет уже сильные дожди и порывистый ветер на Севере, Западе и местами в центральных областях.
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Без осадков 16 октября будет только на Востоке и Юге, только на Харьковщине есть вероятность небольшого дождя.
На Юге, Востоке, во многих центральных областях в пятницу еще удержится теплая погода с температурой воздуха +18 +23 градуса (в восточные области и на Юг похолодание придет 18-19 октября).
В Винницкой и Черкасской завтра также уже начнет снижаться температура воздуха, ожидается +15 +18 градусов.
На севере Украины 16 октября будет в пределах +12 +15 градусов.
Холоднее всего будет в западных областях, там днем прогнозируют температуру не выше +8 +13 градусов.
В Киеве пятницу также уже будет прохладнее, днем ожидается около +13 +14 градусов, есть вероятность дождя.
В субботу в столице ожидается пасмурная ветреная дождливая холодная погода. Похолодает до +11 +12 градусов.
А в воскресенье в Киеве дождь прекратится, однако будет холодно, около +7 +9 градусов и ветрено.
Вместе с тем, синоптик обнадежила, что теплые дни в октябре еще могут быть.
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