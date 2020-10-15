Погода в Украине 15 октября приятно удивит практически всех, локальные дожди возможны лишь в нескольких местах

В частности, небольшие осадки пойдут на западной части страны. Воздух прогреется до 12-17 градусов тепла. К непогоде стоит готовиться жителям Луцкой, Львовской и Закарпатской областей. Ночью воздух остынет до 5-8 градусов, передает Politeka.

На севере осадков не прогнозируется. Здесь синоптики рекомендуют ожидать 15-18 градусов тепла днем и около 6-9 со знаком «плюс» ночью.

Похожая ситуация будет и в центральных областях – небо будет с тучами, но дождей не прогнозируется. Днем столбик термометра прогреется до 17-21 градуса по Цельсию. Ночью, правда, похолодает до 5-12 тепла.

На юге украинцам стоит ожидать солнца. Не будет даже облачности. Воздух порадует комфортными 19-22 градусами выше нуля. Ночью будет прохладно: от 9 до 10 градусов.

Восточную часть Украины осень сегодня порадует 17-20 градусами и небольшой облачностью. Ночью столбик термометра остынет до 8-10 градусов.

В Укргидрометцентре утверждают, что в Киеве и пригороде сегодня будет без дождей, преимущественно облачно. На улице ожидается от 16 до 18 градусов выше нуля. Ночью их сменят прохладные 5-8 градусов по Цельсию.

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