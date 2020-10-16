Відома модель Кім Лі, яку називають корейською Кардаш'ян, показала себе в незвичайному образі

На фото зірка позувала в сарафані з великим декольте і без білизни. Кім волосся залишила розпущеним, а сама дивилася в об'єктив камери. Дівчина здалася досить близько, тому можна легко розглянути пишний бюст зірки. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не писали коментарі і не ставили лайки, але так і хочеться сказати: "елегантна леді, погляд гіпнотизує".

Повідомлялося, що відома модель Кім Лі, яку називають корейською Кардаш'ян, показала струнку фігуру на відпочинку.

Наприклад, фото Кім з відпочинку порадувало фоловерів. Дівчина одягла сірий ліф з принтом без зав'язок і такі ж пляжні штани в тон верхній частині костюма.

"Я намагаюся залишатися милою в будинку ☺️ як у всіх справи?",- написала Лі.

Повідомлялося, що корейська модель Кім Лі захопила формами під час заняття бігом.

Тонка тканина обтягнула пишні груди моделі без білизни. Найпікантніші деталі спокусливо вигадували з топа (Ух, як випирають!), але це анітрохи не бентежило знаменитість.

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