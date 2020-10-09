Корейская модель Ким Ли, которую называют копией американской иконы стиля Ким Кардашьян, похвасталась фигурой, приспустив рубашку

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, на опубликованной фотографии Ким Ли позирует, приспустив рубашку и выставив напоказ роскошные формы в тесном белье. Дополняли образ знаменитости цепочки и эффектная прическа.

Сами кадры Ким Ли никак не подписала, хотя ее поклонники пришли в «дикий» восторг от увиденного.

«Ким, ты настоящий бриллиант», «сказочная», «волшебный взгляд. Так и манит», «черт, ты крутая», «выглядишь на миллион», «моя золотая девочка», «невероятно», «божественный вид», «вау, я в тебя влюбился», - пишут ее поклонники.

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На кадрах модель сидела в леопардовом купальнике в большой ванной. Ким оставила волосы распущенными, наслаждаясь приятной водичкой в резервуаре. В ролике показано, как камера все больше приближается, пока девушка позирует и руками прижимает грудь, чтобы сделать ее визуально больше. Кадры вышли очень соблазнительными и нежными, ведь красотка даже закрыла глаза от удовольствия.

Фанаты посмотрели более 7 тысяч лайков и написали еще больше комментариев.

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