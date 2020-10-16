Известная модель Ким Ли, которую называют корейской Кардашьян, показала себя в необычном образе

На фото звезда позировала в сарафане с большим декольте и без белья. Ким волосы оставила распущенными, а сама смотрела в объектив камеры. Девушка показалась довольно близко, поэтому можно легко рассмотреть пышный бюст звезды. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не писали комментарии и не ставили лайки, но так и хочется сказать: "Элегантная леди, взгляд гипнотизирует".

Сообщалось, что известная модель Ким Ли, которую называют корейской Кардашьян, показала стройную фигуру на отдыхе.

К примеру, фото Ким из отдыха порадовало фолловеров. Девушка надела серый лиф с принтом без завязок и такие же пляжные брюки в тон верхней части костюма.

«Я пытаюсь оставаться милой в доме ☺️ Как у всех дела?», - написала Ли.

Сообщалось, что корейская модель Ким Ли восхитила формами во время занятия бегом.

Тонкая ткань обтянула пышную грудь модели без белья. Самые пикантные детали соблазнительно выгадывали из топа (Ух, как выпирают!), но это нисколько не смущало знаменитость.

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