Зірка в будь-якому вбранні виглядає чудово

Відома модель і починаюча актриса Емілі Ратаковськи у найвідвертіших нарядах намагається продемонструвати свої ідеальні принади

Зірка часто вибирає найсміливіший одяг, щоб підкреслити свої достоїнства, пише Politeka.net. Шанувальники моделі опублікували одне з жарких фото на фан-сторінці.

Так, модель постала в чорному облягаючому топіку, який оголив струнку талію і пружний животик. Топ був пошитий так, що одне плече красуні було оголено, а одна рука була прихована під тканиною.

Також Ратаковськи була в облягаючій спідничці, натягнувши з боків мотузочки, тим самим зробивши наряд ще коротше.

Блискучі панчохи в сіточку обтягнули стрункі ніжки і виглядали на них ідеально.

Блискучі браслет і сережки доповнили образ. А зачіска хвилями - виглядала просто розкішно.

За п'ять годин пост зібрав близько 70 лайків і один коментар: "Сексі", - написав користувач мережі.

Однак пости на підтвердженій сторінці Ратаковськи моментально набирають тисячі лайків, адже вона - "гаряча крихітка".

Нагадаємо, Емілі Ратаковськи позувала у короткій сукні забарвлення "зебра" і в такому ж капелюшку. Причому, на ногах дівчини – червоні босоніжки на високих підборах.

Шанувальники захопилися свіжим цибулею знаменитості, викупавши Емілі в лайках, проте не написавши жодного коментаря.

Раніше ми писали, що Емілі Ратаковски одягла короткий жакет на одному гудзику, під яким, здавалося, немає білизни. Груди зірки красиво випирали. Довжина вбрання дозволила розглянути пружний животик моделі - все-таки вона така пекуча. Рельєфи її тіла просто заворожують.

До слова, зірка також змінила колір волосся.

Нагадаємо, що яскрава Емілі Ратаковськи посвітила соковитим арбузиком, розбурхавши фантазію: з такою не занудьгуєш.

Як повідомляла Politeka, ефектна Ратаковськи посвітила пружним "горішком" в атласній білизні: "Нагинайся!".

Також Politeka писала, що зухвала Ратаковськи подражнила виглядом своїх багатств без ліфчика: ці форми зводять з розуму.