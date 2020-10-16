Відома київська модель Альона Омович, яку називають українською Кардашьян, вразила видом на відпочинку

Дівчина постійно показує, як веселиться на пляжах, зовсім не приховуючи своє тіло. Це не дивно, адже модель довгий час поетапно збільшувала бюст, щоб отримати шостий розмір. При цьому дівчина на одній маніпуляції не зупинилася, а також поставила сідничні імпланти.

На відпочинку Альона звикла показувати міні-бікіні самих різних дизайнів, адже вона рекламує одяг кожен день. На одному з фан акаунтів з'явився жаркий кадр з раннього відпочинку моделі. Дівчина постала в яскраво-помаранчевому бікіні і покрутила сідницями прямо перед об'єктивом.

Кадр не залишив фанатів байдужими:

"Огоооо🔥; нереальна красуня 😍; с сиджу і місця собі не знаходжу 😅 і до холодильника постійно носить, а тут така краса; чудово 😍 😘 💕 дуже дуже красиво; біса добре виглядаєш.🔥 🔥 🔥 ; Гарненька❤️; я без розуму від тебе; я люблю зірку на задньому плані! ⭐️🔥. Симпатичний ❤️ Хх; ви продаєте нам мрії ❤; у вас проста зроблена зовнішність, типова, отака простачка, я не в захваті; кажуть що ці великі бочки бувають радіоактивні тепер ясно чому вона тонка худа і дуже суха »

Раніше ми писали, що у дівчини дуже незвичайна фігура, якій вона постійно привертає до себе увагу. Модель абсолютно не соромиться свого тіла, тому часто її вбрання виключно Відверті, без сорому оголюють її видатні достоїнства.

Так і сьогодні Олена розмістила відео, на якому вона сидить на ліжку в білих брюках і ліфчику, який явно на неї малий і не приховує високі груди Діви. В руках у знаменитості-Айфон передостанньої моделі, також чітко видно татуювання на тілі дівчини.

Фанати бурхливо ореагували на новий образ зірки. Всього за 10 хвилин вони поставили майже 2,5 тисячі лайків і написали безліч коментарів.

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