Відома співачка Анна Семенович показала себе разом з Миколою Басковим

На першому фото Семенович позувала в коротенькій сукні, а Басков був у картатому костюмі. Зірки стояли на сцені з мікрофонами. На другому кадрі Анна і Микола вже обіймалися, посміхаючись на камеру. На останньому знімку Басков теж взявся за талію Семенович, а погляд перевів на пишний бюст красуні, яка в руках тримала квіточки. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Дорогий мій Микола Басков. З днем Народження Тебе !!! Ти людина з нескінченно красивою душею, твоя доброта і підтримка , роблять багатьох людей щасливими. Я дуже тобі вдячна, будь щасливий . Нехай кожна мить цього життя приносить тобі задоволення і радість. Твоя лисичка", - написала Семенович.

Фанати поставили понад 5 тисяч лайків і написали коментарі:

"Ви з такою високою зачіскою як королева", " яка ви красива Ганнуся! І ніжки супер", " Добрий день Ганнуся ! Ви супер красуня!". "Ви просто чудово виглядаєте.. Приголомшливо!!!", "Вітаємо Колю".

Повідомлялося, що відома співачка Анна Семенович показала пляжний знімок в купальнику і нарвалася на критику.

Як відомо, апетитні форми Анни Семенович нікого не залишають байдужими, вони привертають погляди, як чоловіків, так і жінок.

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