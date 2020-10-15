Известная певица Анна Семенович показала себя вместе с Николаем Басковым
На первом фото Семенович позировала в коротеньком платье, а Басков был в клетчатом костюме. Звезды стояли на сцене с микрофонами. На втором кадре Анна и Николай уже обнимались, улыбаясь на камеру. На последнем снимке Басков тоже взялся за талию Семенович, а взгляд перевел на пышный бюст красавицы, которая в руках держала цветочки. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Дорогой мой Николай Басков. С днём рождения тебя !!! Ты человек с бесконечно красивой душой, твоя доброта и поддержка , делают многих людей счастливыми. Я очень тебе благодарна , будь счастлив . Пусть каждое мгновение этой жизни приносит тебе удовольствие и радость. Твоя лисичка", - написала Семенович.
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Фанаты поставили более 5 тысяч лайков и написали комментарии:
"Вы с такой высокой причёской как королева", "Какая вы красивая Анечка! И ножки супер", "Добрый день Анечка ! Вы супер Красотка!", "Вы просто прекрасно выглядите.. Потрясающе!!!", "Поздравляем Колю".
Сообщалось, что известная певица Анна Семенович показала пляжный снимок в купальнике и нарвалась на критику.
Как известно, аппетитные формы Анны Семенович никого не оставляют равнодушными, они привлекают взоры, как мужчин, так и женщин.
Напомним, бесстыжая Семенович в образе развратной учительницы опозорилась перед камеро
Также Politeka писала, что Семенович со страшным диагнозом забралась в ванну и показала себя без одежды
А еще Politeka писала, что фигуристая Семенович показала, как выглядела больше 20 лет назад