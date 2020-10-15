53-річний російський співак Філіп Кіркоров запалив на зірковій вечірці
Як передає Politeka.net, артист опублікував у своєму мікроблозі серію фото з церемонії вручення премії журналу ОК! "Більше ніж зірки".
"Отримав неймовірне задоволення від зустрічі з найталановитішими, успішними, красивими, ефектними...", - написав артист.
На заході Кіркоров вручав нагороду в категорії " головний герой. Нові форми»
«Ми дійсно всі скучили один за одним. Я особисто всіх дуже радий сьогодні бачити. Коли настають такі непрості часи, починаєш цінувати подібні вечори, премії», — заявив поп-король.
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Перемогу тут здобула Яна Рудковська.
Крім того, Кіркоров сфотографувався з Олексієм Чумаковим і Юлією Ковальчук, які стали «парою п'ятиріччя».
Також на фото Кіркоров пристрасно пригорнув до колишньої дружини Костянтина Богомолова Дарині Мороз. Вона отримала нагороду в спеціальній номінації"блискучий образ".
Сам же Кіркоров отримав "Приз головного редактора". Правду цю нагороду він розділив з Юлією Снігир.
Відзначимо, в мережі вітають Кіркорова, а також обсипають компліментами. Багато хто звернув на те, що Король російської естради помітно схуд.
"Краса🎆 🎆 🎆 😍 😍 😍аж настрій засяяв", "найяскравіша зірка вечора", " ви Номер один☝ 🏻, без слів, завжди приємно дивитися на Вас і слухати пісні, заспівані від душі», «Кіркоров вище всіх похвал», «як ви схудли😊 👍», «Філіп, шикарно виглядаєш! Дуже схуд! Стройняшка», - пишуть в мережі.
Нагадаємо, розв'язний Кіркоров пішов у відрив з престарілими долиною і Газмановим: "епоха".
Як повідомляла Politeka, щасливий Кіркоров зізнався, кого полюбив так, як навіть не очікував:"розвернуло на 180 градусів".
Також Politeka писала, що постарілий Кіркоров запалив зі знаменитою красунею, кадри потрапили в мережу: "любов буде пристрасною".