53-річний російський співак Філіп Кіркоров запалив на зірковій вечірці

Як передає Politeka.net, артист опублікував у своєму мікроблозі серію фото з церемонії вручення премії журналу ОК! "Більше ніж зірки".

"Отримав неймовірне задоволення від зустрічі з найталановитішими, успішними, красивими, ефектними...", - написав артист.

На заході Кіркоров вручав нагороду в категорії " головний герой. Нові форми»

«Ми дійсно всі скучили один за одним. Я особисто всіх дуже радий сьогодні бачити. Коли настають такі непрості часи, починаєш цінувати подібні вечори, премії», — заявив поп-король.

Перемогу тут здобула Яна Рудковська.

Крім того, Кіркоров сфотографувався з Олексієм Чумаковим і Юлією Ковальчук, які стали «парою п'ятиріччя».

Також на фото Кіркоров пристрасно пригорнув до колишньої дружини Костянтина Богомолова Дарині Мороз. Вона отримала нагороду в спеціальній номінації"блискучий образ".

Сам же Кіркоров отримав "Приз головного редактора". Правду цю нагороду він розділив з Юлією Снігир.

Відзначимо, в мережі вітають Кіркорова, а також обсипають компліментами. Багато хто звернув на те, що Король російської естради помітно схуд.

"Краса🎆 🎆 🎆 😍 😍 😍аж настрій засяяв", "найяскравіша зірка вечора", " ви Номер один☝ 🏻, без слів, завжди приємно дивитися на Вас і слухати пісні, заспівані від душі», «Кіркоров вище всіх похвал», «як ви схудли😊 👍», «Філіп, шикарно виглядаєш! Дуже схуд! Стройняшка», - пишуть в мережі.

Нагадаємо, розв'язний Кіркоров пішов у відрив з престарілими долиною і Газмановим: "епоха".

Як повідомляла Politeka, щасливий Кіркоров зізнався, кого полюбив так, як навіть не очікував:"розвернуло на 180 градусів".

Також Politeka писала, що постарілий Кіркоров запалив зі знаменитою красунею, кадри потрапили в мережу: "любов буде пристрасною".