Известный российский певец Филипп Киркоров впечатлил видом рядом с молодой Аллой Пугачевой

Как передает Politeka.net, редкий архивный снимок появился на одной из фан-страниц звездной пары.

На фото еще молодая Алла Борисовна стояла возле пианино и что-то наигрывала. На ее голове была копна рыжих волос. Рядом, облокотившись на пианино, стоял счастливый Филипп Киркоров. Судя по виду, это фото было сделано в самом начале их отношений. Рядом с парочкой стоял поэт-песенник Илья Резник.

«Мне хотелось бы, чтобы ты знала. До того, как мы встретились, я шёл по жизни без цели, без смысла. Теперь я знаю, что с самого первого шага, с тех пор, как я научился ходить, я всегда шёл к тебе», - подписали снимок авторы аккаунта.

Напомним, что Филипп Киркоров и Алла Пугачева были в браке с 1994 по 2005 год. После расставания Алла ушла к Максиму Галкину, с которым живет по сей день. В браке с Галкиным родилось двое детей. Пара воспользовалась услугами суррогатной матери.

Ранее мы писали, что в сети появился архивный кадр с Пугачевой, на котором она не смогла сдержать слез.

Напомним, что развязный Киркоров пошел в отрыв с престарелыми Долиной и Газмановым: "Эпоха".

Как сообщала Politeka, счастливый Киркоров признался, кого полюбил так, как даже не ожидал: "Развернуло на 180 градусов".

Также Politeka писала, что постаревший Киркоров зажег со знаменитой красоткой, кадры попали в сеть: "Любовь будет страстной".