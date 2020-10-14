Известный российский певец Филипп Киркоров впечатлил видом рядом с молодой Аллой Пугачевой
Как передает Politeka.net, редкий архивный снимок появился на одной из фан-страниц звездной пары.
На фото еще молодая Алла Борисовна стояла возле пианино и что-то наигрывала. На ее голове была копна рыжих волос. Рядом, облокотившись на пианино, стоял счастливый Филипп Киркоров. Судя по виду, это фото было сделано в самом начале их отношений. Рядом с парочкой стоял поэт-песенник Илья Резник.
«Мне хотелось бы, чтобы ты знала. До того, как мы встретились, я шёл по жизни без цели, без смысла. Теперь я знаю, что с самого первого шага, с тех пор, как я научился ходить, я всегда шёл к тебе», - подписали снимок авторы аккаунта.
"Невеста" Харламова взбудоражила бесстыжими видами в белье, в купальнике и без него: топ откровенных фото
Анджелина Джоли засветила самое сокровенное в легком платье без белья: "Ух ты, идеальнее не найти!"
«Почти Аллина ровесница»: счастливый Галкин показал высокую красавицу, которая прижилась у них дома
"Джоли!": жена Артура Пирожкова блеснула изгибами в смелом купальнике, не сдержалась даже Лобода
Напомним, что Филипп Киркоров и Алла Пугачева были в браке с 1994 по 2005 год. После расставания Алла ушла к Максиму Галкину, с которым живет по сей день. В браке с Галкиным родилось двое детей. Пара воспользовалась услугами суррогатной матери.
Ранее мы писали, что в сети появился архивный кадр с Пугачевой, на котором она не смогла сдержать слез.
Напомним, что развязный Киркоров пошел в отрыв с престарелыми Долиной и Газмановым: "Эпоха".
Как сообщала Politeka, счастливый Киркоров признался, кого полюбил так, как даже не ожидал: "Развернуло на 180 градусов".
Также Politeka писала, что постаревший Киркоров зажег со знаменитой красоткой, кадры попали в сеть: "Любовь будет страстной".