53-летний российский певец Филипп Киркоров зажег на звездной вечеринке

Как передает Politeka.net, артист опубликовал в своем микроблоге серию фото из церемонии вручения премии журнала ОК! «Больше чем звезды».

"Получил невероятное удовольствие от встречи с самыми талантливыми, успешными, красивыми, эффектными...", - написал артист.

На мероприятии Киркоров вручал награду в категории «Главный герой. Новые формы»

«Мы действительно все соскучились друг по другу. Я лично всех очень рад сегодня видеть. Когда наступают такие непростые времена, начинаешь ценить подобные вечера, премии», — заявил поп-король.

Победу тут одержала Яна Рудковская.

Кроме того, Киркоров сфотографировался с Алексеем Чумаковым и Юлией Ковальчук, которые стали «Парой пятилетия».

Также на фото Киркоров страстно прильнул к бывшей жене Константина Богомолова Дарье Мороз. Она получила награду в специальной номинации "Блистательный образ Mercury".

Сам же Киркоров получил «Приз главного редактора». Правду эту награду он разделил с Юлией Снигирь.

Отметим, в Сети поздравляют Киркорова, а также осыпают комплиментами. Многие обратили на то, что Король российской эстрады заметно похудел.

«Красота🎆🎆🎆😍😍😍Аж настроение засверкало», «Самая яркая звезда вечера», «Вы номер один ☝🏻, без слов, всегда приятно смотреть на вас и слушать песни, спетые от души», «Киркоров выше всех похвал», «Как вы похудели 😊👍», «Филипп, шикарно выглядишь! Очень похудел! Стройняшка», - пишут в Сети.

Напомним, развязный Киркоров пошел в отрыв с престарелыми Долиной и Газмановым: "Эпоха".

Как сообщала Politeka, счастливый Киркоров признался, кого полюбил так, как даже не ожидал: "Развернуло на 180 градусов".

Также Politeka писала, что постаревший Киркоров зажег со знаменитой красоткой, кадры попали в сеть: "Любовь будет страстной".