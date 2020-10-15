53-летний российский певец Филипп Киркоров зажег на звездной вечеринке
Как передает Politeka.net, артист опубликовал в своем микроблоге серию фото из церемонии вручения премии журнала ОК! «Больше чем звезды».
"Получил невероятное удовольствие от встречи с самыми талантливыми, успешными, красивыми, эффектными...", - написал артист.
На мероприятии Киркоров вручал награду в категории «Главный герой. Новые формы»
«Мы действительно все соскучились друг по другу. Я лично всех очень рад сегодня видеть. Когда наступают такие непростые времена, начинаешь ценить подобные вечера, премии», — заявил поп-король.
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Победу тут одержала Яна Рудковская.
Кроме того, Киркоров сфотографировался с Алексеем Чумаковым и Юлией Ковальчук, которые стали «Парой пятилетия».
Также на фото Киркоров страстно прильнул к бывшей жене Константина Богомолова Дарье Мороз. Она получила награду в специальной номинации "Блистательный образ Mercury".
Сам же Киркоров получил «Приз главного редактора». Правду эту награду он разделил с Юлией Снигирь.
Отметим, в Сети поздравляют Киркорова, а также осыпают комплиментами. Многие обратили на то, что Король российской эстрады заметно похудел.
«Красота🎆🎆🎆😍😍😍Аж настроение засверкало», «Самая яркая звезда вечера», «Вы номер один ☝🏻, без слов, всегда приятно смотреть на вас и слушать песни, спетые от души», «Киркоров выше всех похвал», «Как вы похудели 😊👍», «Филипп, шикарно выглядишь! Очень похудел! Стройняшка», - пишут в Сети.
Напомним, развязный Киркоров пошел в отрыв с престарелыми Долиной и Газмановым: "Эпоха".
Как сообщала Politeka, счастливый Киркоров признался, кого полюбил так, как даже не ожидал: "Развернуло на 180 градусов".
Также Politeka писала, что постаревший Киркоров зажег со знаменитой красоткой, кадры попали в сеть: "Любовь будет страстной".