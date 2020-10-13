53-летний российский певец Филипп Киркоров удивил сердечным признанием

В одном из последних интервью артист пожаловался на то, что понял, сколько много времени уделял карьере, бесконечным гастролям и покорению "поп-Олимпа". Однако, теперь решил кардинально изменить свою жизнь.

"Я понял, что очень красиво жил. И живу. Но при этом самое прекрасное почему-то прошло мимо. В то время как многие мои коллеги подолгу отдыхали, развлекались, ездили в отпуска, на море, я пахал как папа Карло. Все эти переезды — Сочи—Анапа—Геленджик и обратно, все лето без отпуска, рассчитывая только на какие-то сраные 13 дней в январе, когда можно было сбежать в Диснейленд. А теперь хочется жизни...", - поделился своими переживаниями Филипп Бедросович.

Киркоров раскрыл, как именно "по-другому" намерен теперь жить, а также назвал того, кого очень сильно полюбил за время карантина.

"Я намерен теперь жить по-другому. Я наконец открыл для себя прелесть отцовства. Как бы ни странно это прозвучало, но я только сейчас понял и прочувствовал, как здорово и что такое быть отцом, иметь любимых и любящих детей. Сегодня дети для меня главное. За эти 6 месяцев я, наконец, разглядел их до мозга костей и, может быть, скажу странную фразу: полюбил так, как я даже не ожидал, что могу кого-то в жизни полюбить. Потому что раньше все заканчивалось тем, что я приезжал с гастролей — дети спали. Они уходили в школу или в детский сад — я спал. Был таким воскресным папой... А сейчас, за эти 6 месяцев, меня развернуло на 180 градусов", - заявил Киркоров.

Ранее мы сообщали, певцу устроили разнос в Сети за ярко накрашенную 8-летнюю дочь Аллу-Викторию.

Филипп опубликовал в Инстаграм фото со своими детьми, с которыми побывал в парке развлечений. Гордый и счастливый отец прогуливался с дочкой и сыном, пробуя необычные сладости и заглядывая в различные локации с аттракционами.

Но особенно пользователи обратили внимание на дочку Киркорова. На лице девочки красовался макияж с синими тенями, черными стрелками и нюдовой помадой. Накрашенная малышка произвела фурор. Некоторые предположили, что отец сам нанес ей мейкап.

"Красивые...уже майкап? Поздравляю доченьку с праздником всех девочек...🎈🎉"; "Ужасно, накрашенный ребенок - это кошмар"; "Зачем такой маленькой девочке глаза тенями красить? Вульгарно выглядит"; "а вы сами наносите макияж дочери?!", - негативно отреагировали в Сети.

Напомним, Киркоров поведал печальное о личной жизни после развода с Пугачевой: "Это раньше было что показать...".

Также Politeka писала, что рвавшийся в Украину Киркоров засветился рядом с Путиным: "Господин".