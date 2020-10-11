Есть еще порох!

Российский певец Филипп Киркоров поделился снимком с "Новой волны"

Как передает Politeka.net, соответственный кадр появился на Insagram-страничке певца.

"Встречи с друзьями с современном мире - роскошь! Цените моменты и редкие свидания!", - поделился артист в подписи к посту.

На одном из опубликованных кадров Филипп Бедросович предстал в компании композитора Игоря Крутого.

Но больше всего внимание его поклонников привлек совместный снимок с Ларисой Долиной и Олегом Газмановыв, которые заметно постарели.

В комментариях фанаты Киркорова, как всегда, не жалели лесных слов в его адрес.

"Филипп блистает во всех смыслах. Корона лихо сдвинута, но не съехала", "Какие шикарные мужчины!", " Ну Вы, прям, Нептун!!!" "Эпоха", - писали под постом певца.