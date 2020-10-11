Российский певец Филипп Киркоров поделился снимком с "Новой волны"
Как передает Politeka.net, соответственный кадр появился на Insagram-страничке певца.
"Встречи с друзьями с современном мире - роскошь! Цените моменты и редкие свидания!", - поделился артист в подписи к посту.
На одном из опубликованных кадров Филипп Бедросович предстал в компании композитора Игоря Крутого.
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Но больше всего внимание его поклонников привлек совместный снимок с Ларисой Долиной и Олегом Газмановыв, которые заметно постарели.
В комментариях фанаты Киркорова, как всегда, не жалели лесных слов в его адрес.
"Филипп блистает во всех смыслах. Корона лихо сдвинута, но не съехала", "Какие шикарные мужчины!", " Ну Вы, прям, Нептун!!!" "Эпоха", - писали под постом певца.
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Во время поездки в Крым Филипп Киркоров с Давой позировали на фоне побережья в Форосе и развлекались как дети в парке атрракционов.
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