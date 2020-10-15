Клієнт ПриватБанку стають жертвами шахраїв - при загадкових обставинах з карток зникають чималі суми

Як передає Politeka.net, в разеделе з відгуками на сайті Мінфіну з'явилася Нова скарга на роботу Приватбанку. Обурений клієнт заявив про зникнення понад 15 тис.гривень з картки.

"Досі не маю чіткої відповіді та інформації на рахунок викрадених у мене коштів з кредитної картки в сумі 15 000 гривень (15 600 грн з комісією) 6 вересня. При чому картки, телефон і паспорт були при мені, і ніяких дзвінків або повідомлень про підтвердження будь-яких операцій не було, а робилося це все в ніч з суботи на неділю, і як це могло не здатися підозрілими операціями. При оплаті 50-100 грн банк просить ідентифікацію і підтвердження, а тут такі масштабні операції, про які я дізнаюся аж наступного дня, випадково зайшовши на пошту", - пише клієнт.

За словами українця, в банку йому дали пораду звернутися в поліцію.

"З усього, що я почув від співробітника банку, це порада звернутися в поліцію (хоча це не було шахрайством, тому поліція не відразу розуміла, на кого приймати заяву - на банк або на невідому людину) і те, що кошти знімала якась дівчина з понад 1000 км від мого місцезнаходження. Пишу в онлайн-допомогу-нуль реакції, засоби так і висять в мінусі-гасити я їх не збираюся, тому що немає ніякої моєї провини. Або звертатися мені до адвоката або банк це вирішить. Час йде, а потім банк відсотки нарахує?", - подытожид розчарований клієнт.

У Приватбанку зазначили, що співробітники більш детально перевіряють інформацію з цієї проблеми.

Нагадавши, ПриватБанк відключає всі сервіси, термінова Заява.

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