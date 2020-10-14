ПриватБанк в очередной раз отказывается возвращать личные средства клиентам

О новом вопиющем инциденте на портале Минфин недовольная клиентка.

По ее словам, она столкнулась с проблемой относительно возврата средств за авиабилеты, поскольку рейсы были отменены.

Женщина купила авиабилеты за 33 тысячи гривен, плюс оформила дополнительную гарантию за две тысячи, что ПриватБанк вернет ей средства.

"Были куплены билеты на сумму в 33 000 гривен. Плюс была оформлена за 2000+ Гарантия возврата стоимости от ПриватБанка. Компания Turkish airlines уведомила об отмене двух рейсов. Подала заявку на возврат и отмену билетов сразу же. Через 2 дня банк отправил письмо со словами Возврат средств только по окончанию карантина. Это огромные деньги", - рассказала она нюансы скандала.

Клиентка в недоумении, на каких основаниях ПриватБанк так "сотрудничает" со своими клиентами.

"Являюсь членом Gold club. Много лет пользуюсь банком. Просто в шоке сейчас. Разве так можно работать с людьми которые ваши клиенты много лет? Буду обращаться куда только можно. Это абсолютно неприемлемо!", - эмоционально подытожила она в своем отзыве.

"Добрый день! Ваш вопрос уже рассматривают специалисты. Мы стремимся решить его в кратчайшие сроки. О результатах вас сразу сообщат", - отреагировал на жалобу сотрудник банка.

Напомним, ПриватБанк отключает все сервисы, срочное заявление.

Как сообщала Politeka, отказ в приеме некоторых денег, ПриватБанк огорошил нововведениями

Также Politeka писала, что украинцы лишаются крупных сумм при платежах и пополнении, в ПриватБанке ответили.