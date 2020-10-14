ПриватБанк в очередной раз отказывается возвращать личные средства клиентам
О новом вопиющем инциденте на портале Минфин недовольная клиентка.
По ее словам, она столкнулась с проблемой относительно возврата средств за авиабилеты, поскольку рейсы были отменены.
Женщина купила авиабилеты за 33 тысячи гривен, плюс оформила дополнительную гарантию за две тысячи, что ПриватБанк вернет ей средства.
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"Были куплены билеты на сумму в 33 000 гривен. Плюс была оформлена за 2000+ Гарантия возврата стоимости от ПриватБанка. Компания Turkish airlines уведомила об отмене двух рейсов. Подала заявку на возврат и отмену билетов сразу же. Через 2 дня банк отправил письмо со словами Возврат средств только по окончанию карантина. Это огромные деньги", - рассказала она нюансы скандала.
Клиентка в недоумении, на каких основаниях ПриватБанк так "сотрудничает" со своими клиентами.
"Являюсь членом Gold club. Много лет пользуюсь банком. Просто в шоке сейчас. Разве так можно работать с людьми которые ваши клиенты много лет? Буду обращаться куда только можно. Это абсолютно неприемлемо!", - эмоционально подытожила она в своем отзыве.
"Добрый день! Ваш вопрос уже рассматривают специалисты. Мы стремимся решить его в кратчайшие сроки. О результатах вас сразу сообщат", - отреагировал на жалобу сотрудник банка.
Напомним, ПриватБанк отключает все сервисы, срочное заявление.
Как сообщала Politeka, отказ в приеме некоторых денег, ПриватБанк огорошил нововведениями
Также Politeka писала, что украинцы лишаются крупных сумм при платежах и пополнении, в ПриватБанке ответили.