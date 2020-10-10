Что нужно знать клиентам

Украинцев предупредили о важных изменениях в работе государственного ПриватБанка

Об этом информирует пресс-служба банковского учреждения.

Так, национализированный ПриватБанк предупредил клиентов о прекращении работы всех сервисов, которыми пользуются клиенты.

Речь идет о банкоматах, терминалах, POS-терминалах и Приват24. Указанные сервисы не будут работать уже этой ночью - с 10 на 11 октября.

Как предупреждают в пресс-службе ПриватБанка, отключение произойдет в 00:30 и будет восстановлено в 7:30 утра.

В банке подчеркнули, что отключение сервисов связано с плановым обновлением программного обеспечения процессингового центра.

В указанное время украинцы не смогут снять наличку, расплатиться картой и воспользоваться терминалами самообслуживания.

"За ночь 100 специалистов банка не только перезагрузят процессинг, но и улучшат работу систем и сервисов, связанных с операциями по картам", - добавили в пресс-службе.

Ранее мы рассказывали, что украинцам на счета в ПриватБанке продолжают начислять компенсации за отмененное пробное ЗНО-2020.

По состоянию на 1 октября, Минобразования с ПриватБанком на специальные счета вернул почти 37 млн гривен (около 70% от всей суммы).

В ПриватБанке напомнили, что возврат средств будет проводиться до 1 декабря.

Напомним, отказ в приеме некоторых денег, ПриватБанк огорошил нововведениями

Как сообщала Politeka, украинцы лишаются крупных сумм при платежах и пополнении, в ПриватБанке ответили

Также Politeka писала, что ПриватБанк срочно предупредил украинцев о новых проблемах.