Украинцев предупредили о важных изменениях в работе государственного ПриватБанка
Об этом информирует пресс-служба банковского учреждения.
Так, национализированный ПриватБанк предупредил клиентов о прекращении работы всех сервисов, которыми пользуются клиенты.
Речь идет о банкоматах, терминалах, POS-терминалах и Приват24. Указанные сервисы не будут работать уже этой ночью - с 10 на 11 октября.
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Как предупреждают в пресс-службе ПриватБанка, отключение произойдет в 00:30 и будет восстановлено в 7:30 утра.
В банке подчеркнули, что отключение сервисов связано с плановым обновлением программного обеспечения процессингового центра.
В указанное время украинцы не смогут снять наличку, расплатиться картой и воспользоваться терминалами самообслуживания.
"За ночь 100 специалистов банка не только перезагрузят процессинг, но и улучшат работу систем и сервисов, связанных с операциями по картам", - добавили в пресс-службе.
Ранее мы рассказывали, что украинцам на счета в ПриватБанке продолжают начислять компенсации за отмененное пробное ЗНО-2020.
По состоянию на 1 октября, Минобразования с ПриватБанком на специальные счета вернул почти 37 млн гривен (около 70% от всей суммы).
В ПриватБанке напомнили, что возврат средств будет проводиться до 1 декабря.
Напомним, отказ в приеме некоторых денег, ПриватБанк огорошил нововведениями
Как сообщала Politeka, украинцы лишаются крупных сумм при платежах и пополнении, в ПриватБанке ответили
Также Politeka писала, что ПриватБанк срочно предупредил украинцев о новых проблемах.