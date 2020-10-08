Украинцы столкнулись с пропажей денег при использовании терминалов ПриватБанка

О проблемах с платежами клиенты банка рассказали в отзывах на сайте «Минфин».

Так, одна украинка пожаловалась на то, что еще 29 сентября осуществляла платеж на сумму 4500 грн на счет юридического лица через терминал ПриватБанка.

«По распечатанному чеку «Результат: Опрацьовано. Строк виконання 3 дні.» Позвонила на горячую линию, где оператор мне ответила, что деньги попали в ручную обработку, не переживайте. Но на сегодняшний день 07.10.2020г. Деньги не зашли ни на юр.лицо, ни мне не вернулись. Они исчезли…Подала заявку на поиск денег через горячую линию. Ответ ошарашил: «На жаль за заявкою на повернення 4500.00 UAH ми не виявили факт збою і змушені відмовити в поверненні коштів...» Куда делись деньги? Почему не зашли юрлицу?», - написала возмущенная женщина.

В свою очередь, представители банка сообщили, что этим вопросом уже занимаются специалисты.

Еще один украинец потерял деньги при пополнении карты.

«Я пополнял карту на 28100 грн., но она не пополнилась, выскочила ошибка и за возвратом денег посоветовали позвонить 3700, там я сделал какую-то заявку, однако деньги мне очень срочно нужны именно сейчас и сумма там не маленькая, буду ждать возврата», - написал он.

Представители банка заявили, что подтвердили факт сбоя и принесли извинения за причиненные неудобства.

Напомним, масштабный возврат денег украинцам на карточки ПриватБанка, заявление Минфина.

Как сообщала Politeka, украинцев защитят от штрафов за невыплату кредитов, в НБУ озвучили новые правила.

Также Politeka писала, что ПриватБанк срочно предупредил украинцев о новых проблемах.