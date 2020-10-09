Это уже не первый случай за последнее время

Государственный ПриватБанк продолжает отказывать украинцам в приеме денег

Об этом говорится в негативном отзыве, который появился на Минфине.

Так, клиент пришел в отделение ПриватБанка с мелочью в размере 40 гривен, которые он хотел перевести на определенный счет, но услышал отказ от сотрудника банка.

"Ещё и сказали, зачем я принимаю мелочь эту, если она снята с оборота, хотя железная гривна, НБУ заявил, что она остается платежным средством, ну и плюс нарушая мои права, так как, нормативные акты Национального Банка Украины гласят: финансовые учреждения не имеют права отказывать украинцам не только в приеме монет, но и в обмене их на наличность более крупного номинала", - рассказал клиент в своем негативном отзыве.

"Добрый вечер! Мы обратились в личном сообщении, чтобы проверить информацию и разобраться в ситуации", - ответил на жалобу сотрудник ПриватБанка.

О похожей ситуаци, помимо этого, сообщают в Мелитополе, где украинцам отказывают в обмене монет при условии, если они якобы не "авторизированы" в ПриватБанке, передает портал MV.org.ua.

Как известно, в ПриватБанке украинцы до 2023 года могут обменять: банкноты номиналом 1 и 2 гривен образцов 2003-2007 годов, а также образцы купюр до 2003 года.

А вот клиентам обмен проводят без проблем. Для этого нужного назвать номер своего телефона или предоставить любую карту для идентификации. Меняют деньги на действующие банкноты и монеты национальной валюты всех номиналов, в суммах кратных 10 копейкам.

В ПриватБанке также напомнили, что существует ограничение на прием таких денег: на одного клиента сумма до 200 грн монетами и до 1000 грн банкнотами.

Напомним, масштабный возврат денег украинцам на карточки ПриватБанка, заявление Минфина.

Как сообщала Politeka, украинцев защитят от штрафов за невыплату кредитов, в НБУ озвучили новые правила.

Также Politeka писала, что ПриватБанк срочно предупредил украинцев о новых проблемах.