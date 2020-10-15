Популярна модель Гюль Бахарі, також відома, як турецька Кім Кардашьян, приміряла стильний образ

Дівчина звикла до уваги, тому навіть під час відвідування ресторанів, барів і клубів намагається виглядати на всі сто. Гюль одягає трендові речі, які рекламує для модних брендів і без збентеження демонструє бюст. Примітно, що при цьому модель не виходить за рамки - дівчина не оголюється надмірно і намагається дотримуватися певного стилю в своїх кадрах.

Так, Бахарі любить підкреслювати груди яскравими декольте, нерідко розшитими каменями, мереживами і доповненими прикрасами. Тому на одному з фото, зробленому на відпочинку, видно, що модель навмисно розстебнула кофтинку тілесного кольору, щоб показати бюст і тим самим підкреслити, що вона явно без ліфчика.

Кадр з пікантною деталлю в образі Гюль не залишив шанувальників байдужими:

«Прекрасний костюм; Ти сама мила, наївна, стильна і елегантна дама; Принадність 🌹☝️; завжди романтична😍; може спокусити будь-якого💖; Це обличчя схоже на брехню:/; Така красива ⭐️💎⭐️; обалденная леді; Справжня краса; Ви пробували шоколадний торт HitMe, бо ви самі як шоколадний пудинг; Виняткова краса 🌹; Красиве зовсім гарне фото дуже красивою і приголомшливою панянки 🌺💖😍; Цей погляд ... коли Жасмин зустрічає Аладдіна;)🌹; приголомшливо 💕" »

Ми також писали, що Гюль показує в соціальній мережі Instagram на своїй сторінці яскраві фото з відпочинку. Причому на самих фото дівчина не показує зайвого і намагається приховати від цікавих очей свою фігуру. А ті фото, на яких вона демонструє гідності як виняток, відразу стають найбільш обговорюваними.

Так було і з жарким фото з курортної зони, де відпочивала Бахарі. Дівчина підкорила видом в чорному бікіні і пікантною деталлю, яку засвітила нібито випадково. Занадто сильно натягнувши бікіні, вона не змогла приховати бюст, буквально вислизнув знизу купальника.

Ось як реагують в мережі:

"Ви дійсно красива жінка❤️❤️; чарівні ❤️; Вау красива дівчина; ідеальна богиня 🔥; Хароший бюст який розмір мені подобається🔥; ось чому всі XS були розпродані все літо️️".

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